Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне роста числа зараженных коронавирусом и последствий акции протеста у здания Конгресса США. На момент закрытия Московской биржи, американская валюта стоила 74,66 рубля (+0,5), евро — 90,8 рубля (+0,2).
Нефть продолжает дешеветь. Сырье марки Brent снизилось на 0,13%, достигнув уровня в 55,59 рубля. Нефть WTI также показала снижение — 52,22 доллара за бочку (-0,06%).
Ситуация в России
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о
Россияне стали брать больше
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что в результате пандемии коронавируса
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Предполагается, что повышать пенсии будут, если за этот период
В России цены на автомобили выросли за неполные две недели текущего года на 2—5%. Причиной повышения дилеры назвали адаптацию цен к падению рубля и росту евро. Они не исключили дальнейшего увеличения цены на фоне возможного роста утильсбора.
Золото впервые в истории по стоимости обошло доллар США
Ситуация в мире
Илон Маск перестал быть богатейшим миллиардером мира. За день
Курс биткоина продолжил падать после резкого взлета. Сейчас криптовалюта стоит меньше 32 тысяч долларов за единицу. Независимый эксперт Мансур Гусейнов сообщил, что
Прогнозы и мнения экспертов
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль назвала четыре способа накопить деньги в кризис. Наиболее правильным способом преумножить свои сбережения в текущем году будет вложение средств в валюту, недвижимость, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) или их размещение на банковских депозитах.
Финансовый консультант Ксения Воронина объяснила, как снизить кредитную нагрузку. Для этого следует продумать приемлемый график погашения, возможные способы увеличения основного или получения дополнительного дохода, а если такой возможности нет, можно задуматься о банкротстве.
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что приведет
Цены на сигареты в России могут вырасти, если состав табачных изделий решат изменить, предупредили представители табачных компаний. Речь идет о внедрении самозатухающей бумаги, которая стоит в пять раз дороже обычной.
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