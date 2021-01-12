Ставка по кредитам для предпринимателей стала ниже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне роста числа зараженных коронавирусом и последствий акции протеста у здания Конгресса США. На момент закрытия Московской биржи, американская валюта стоила 74,66 рубля (+0,5), евро — 90,8 рубля (+0,2).

Нефть продолжает дешеветь. Сырье марки Brent снизилось на 0,13%, достигнув уровня в 55,59 рубля. Нефть WTI также показала снижение — 52,22 доллара за бочку (-0,06%).

Ситуация в России

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых. Теперь они будут выдаваться под 7%.

Россияне стали брать больше займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей). В ноябре 2020 года их количество выросло на 13,1 процента в годовом выражении.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что в результате пандемии коронавируса пострадали 60% представителей малого бизнеса . При этом среди членов РСПП пострадавших оказалось 41,2%.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Предполагается, что повышать пенсии будут, если за этот период рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума.

В России цены на автомобили выросли за неполные две недели текущего года на 2—5%. Причиной повышения дилеры назвали адаптацию цен к падению рубля и росту евро. Они не исключили дальнейшего увеличения цены на фоне возможного роста утильсбора.

Золото впервые в истории по стоимости обошло доллар США в составе международных резервов России . По сравнению с данными на конец марта 2020 года, доля золота выросла с 20,8 до 22,9%, тогда как доля доллара опустилась с 23,7 до 22,2%.

Ситуация в мире

Илон Маск перестал быть богатейшим миллиардером мира. За день он потерял почти 14 млрд долларов своего состояния. Теперь первую строчку в списке Forbes занимает Amazon Джефф Безос.

Курс биткоина продолжил падать после резкого взлета. Сейчас криптовалюта стоит меньше 32 тысяч долларов за единицу. Независимый эксперт Мансур Гусейнов сообщил, что поддержать ее стоимость смогут новые фискальные и монетарные стимулы, а также успехи в борьбе с коронавирусом.

Акции компании Twitter упали более, чем 10,7% после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. На предторгах акции компании теряли более 8%.

Прогнозы и мнения экспертов

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль назвала четыре способа накопить деньги в кризис. Наиболее правильным способом преумножить свои сбережения в текущем году будет вложение средств в валюту, недвижимость, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) или их размещение на банковских депозитах.

Финансовый консультант Ксения Воронина объяснила, как снизить кредитную нагрузку. Для этого следует продумать приемлемый график погашения, возможные способы увеличения основного или получения дополнительного дохода, а если такой возможности нет, можно задуматься о банкротстве.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что приведет к увеличению ставок по вкладам в банках . Это произойдет, если Центральный банк в 2021 году примет решение об увеличении ключевой ставки

Цены на сигареты в России могут вырасти, если состав табачных изделий решат изменить, предупредили представители табачных компаний. Речь идет о внедрении самозатухающей бумаги, которая стоит в пять раз дороже обычной.