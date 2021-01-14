Со следующей недели в России начнется вакцинация всех граждан от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 января, — 404-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 320-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 389 163, достигнув отметки в 92 124 858. Выздороветь из них удалось 64 737 616 пациентам (+362 591 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 963 610 1.973.278 человек (+9 668).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 23 374 560 американцев. Следом идут Индия (10 495 816) и Бразилия (8 195 637). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 471 053.

Вакцина и лекарство

Со следующей недели в России начнется вакцинация всех граждан от коронавируса. Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин. Страна готова приступить к массовой вакцинации уже с 18 января. Глава государства отметил, что считает «Спутник V» лучшей в мире. Однако, чтобы выполнить указ президента, производителям придется в разы увеличить производство препарата.

На сегодняшний день только в пяти субъектах РФ доступность массовой вакцинации находится на высоком уровне, еще в пяти — на среднем, в 11 — на низком и в 14 она ограниченна. В оставшихся 50 регионах препарат для широкого круга лиц недоступен, хотя в восьми из них есть предварительная запись на укол.

Международная группа ученых предложила специально заражать добровольцев COVID-19, чтобы ускорить разработку вакцины от коронавируса. Сейчас такая методика тестирования лекарств не применяется нигде в мире по этическим причинам. По протоколу специалисты ждут, когда привитые заразятся случайно.

Коронавирус в России

В Госдуму РФ внесли законопроект, предлагающий выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от коронавируса. Депутат Сергей Миронов считает, что смертность от инфекции среди врачей и медперсонала в России занижена.

Отстранить медицинского работника или уволить его за отказ от вакцинации нельзя. Об этом заявил заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. Он напомнил, что вакцинация в России добровольная, однако работающим с коронавирусом следует вакцинироваться. Остальные могут принять решение по своему желанию.

Кашель при COVID-19 похож на тот, который возникает у курильщиков по утрам. Однако при инфекции он наблюдается в течение всего дня. При заболевании сухой кашель сопровождается тяжелым дыханием, а голос становится сиплым и охрипшим.

Российские ученые нашли способ подавить коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Результаты работы говорят о том, что яды змей могут быть перспективным средством для создания лекарств, атакующих оболочку вируса.

Коронавирус в мире

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем предыдущий, заявили в ВОЗ. Скопление людей в холодное время года внутри помещений способствует усилению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в мире появились новые, более заразные штаммы COVID-19.

Организация 14 января обсудит ситуацию в мире с COVID-19 на заседании чрезвычайного комитета. Это уже шестое по счету заседание с 22 января 2020 года. По его итогам чрезвычайный комитет представит гендиректору ВОЗ и странам-членам свои рекомендации по урегулированию ситуации.

В США обнаружили два новых вида коронавируса . Один из них аналогичен так называемой британской разновидности вируса. Однако наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями. Это подтверждает вероятность появления различных разновидностей инфекции по всему миру. Китайские ученые выяснили, что новые штаммы стали еще заразнее. Предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых видов COVID-19 свидетельствуют о том, что их заразность увеличилась на 10-70%.