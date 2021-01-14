Сегодня, 14 января, — 404-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 320-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 389 163, достигнув отметки в 92 124 858. Выздороветь из них удалось 64 737 616 пациентам (+362 591 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 963 610 1.973.278 человек (+9 668).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 23 374 560 американцев. Следом идут Индия (10 495 816) и Бразилия (8 195 637). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 471 053.
Вакцина и лекарство
Со следующей недели в России начнется вакцинация всех граждан от коронавируса. Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин. Страна готова приступить к массовой вакцинации уже с 18 января. Глава государства отметил, что считает «Спутник V» лучшей в мире. Однако, чтобы выполнить указ президента, производителям придется в разы увеличить производство препарата.
На сегодняшний день только в пяти субъектах РФ доступность массовой вакцинации находится на высоком уровне, еще в пяти — на среднем, в 11 — на низком и в 14 она ограниченна. В оставшихся 50 регионах препарат для широкого круга лиц недоступен, хотя в восьми из них есть предварительная запись на укол.
Коронавирус в России
В Госдуму РФ внесли законопроект, предлагающий выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от коронавируса. Депутат Сергей Миронов считает, что смертность от инфекции среди врачей и медперсонала в России занижена.
Отстранить медицинского работника или уволить его за отказ от вакцинации нельзя. Об этом заявил заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. Он напомнил, что вакцинация в России добровольная, однако работающим с коронавирусом следует вакцинироваться. Остальные могут принять решение по своему желанию.
Кашель при COVID-19 похож на тот, который возникает у курильщиков по утрам. Однако при инфекции он наблюдается в течение всего дня. При заболевании сухой кашель сопровождается тяжелым дыханием, а голос становится сиплым и охрипшим.
Российские ученые нашли
Коронавирус в мире
Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем предыдущий, заявили в ВОЗ. Скопление людей в холодное время года внутри помещений способствует усилению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в мире появились новые, более заразные штаммы COVID-19.
Организация 14 января обсудит ситуацию в мире с COVID-19
В США обнаружили
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