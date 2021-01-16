Умер глава финансовой династии Ротшильдов

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У Бенджамина де Ротшильда случился сердечный приступ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Швейцарии скончался барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Эдмона де Ротшильда. Об этом сообщили члены его семьи.

«Ариан де Ротшильд и ее дочери очень грустно сообщают о смерти их мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда», — пишет издание Le Parisien со ссылкой на сообщение. Отмечается, что причиной смерти оказался сердечный приступ. В тот момент он находился в семейном доме в Швейцарии.

Ротшильду было 57 лет. У него остались четверо детей. Семья не однократно попадала в рейтинги самых богатейших в мире.

Франко-швейцарская группа Rothschild Holding SA специализируется на банковских услугах и управлении активами. Ее штаб-квартира находится в Женеве. Стоимость активов компании оценивается в 173 миллиарда швейцарских франков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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