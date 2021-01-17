Свердловский губернатор готовится к важной дате

Евгений Куйвашев проведет заседание штаба по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провещает заседание оперштаба по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила. Мероприятие запланировано в рамках визита главы региона в этот город, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«20 января губернатор посетит несколько социальных объектов в Нижнем Тагиле и проведет штаб по подготовке к 300-летию города», — сообщил инсайдер.

Также на предстоящей неделе глава региона, как ожидается, проведет ряд встреч с кандидатами на выдвижение в Госдуму и региональное Заксобрание. Кроме того, в графике губернатора во вторник намечено заседание штаба по борьбе с коронавирусом (с участием руководства Московской области). Евгений Куйвашев также может принять участие в презентации книги «БуриВестники» издательства «Коммерсантъ-Урал», а также поприсутствовать на играх хоккейного клуба «Автомобилист».