17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

Свердловский губернатор готовится к важной дате

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев проведет заседание штаба по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провещает заседание оперштаба по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила. Мероприятие запланировано в рамках визита главы региона в этот город, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«20 января губернатор посетит несколько социальных объектов в Нижнем Тагиле и проведет штаб по подготовке к 300-летию города», — сообщил инсайдер.

Также на предстоящей неделе глава региона, как ожидается, проведет ряд встреч с кандидатами на выдвижение в Госдуму и региональное Заксобрание. Кроме того, в графике губернатора во вторник намечено заседание штаба по борьбе с коронавирусом (с участием руководства Московской области). Евгений Куйвашев также может принять участие в презентации книги «БуриВестники» издательства «Коммерсантъ-Урал», а также поприсутствовать на играх хоккейного клуба «Автомобилист».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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