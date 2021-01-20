Навальный выдвинул первое требование в СИЗО. Фото

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный подчеркнул, что готов принять в СИЗО лишь своих адвокатов Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный, заключенный в московском СИЗО №1, потребовал 20 января не приводить к нему никого, кроме его адвокатов. Соответствующее заявление он написал из камеры изолятора.

«Прошу вас 20.01.21 посетителей ко мне не допускать, за исключением моих адвокатов», — написал Навальный в заявлении, опубликованном проектом Mash. Блогер дал понять, что не хочет видеть журналистов.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве, передает RT. 18 января суд назначил блогеру 30 суток заключения, которые он должен отбывать в СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил URA.RU, что Навальный вернулся из Германии в Россию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Фото: telegram-канал Mash

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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