Блогер Алексей Навальный, заключенный в московском СИЗО №1, потребовал 20 января не приводить к нему никого, кроме его адвокатов. Соответствующее заявление он написал из камеры изолятора.
«Прошу вас 20.01.21 посетителей ко мне не допускать, за исключением моих адвокатов», — написал Навальный в заявлении, опубликованном проектом Mash. Блогер дал понять, что не хочет видеть журналистов.
Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве, передает RT. 18 января суд назначил блогеру 30 суток заключения, которые он должен отбывать в СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил URA.RU, что Навальный вернулся из Германии в Россию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
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