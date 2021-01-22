Владельцы квартир могут поднять цены на аренду из-за нового закона Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть упали на фоне сомнений инвесторов в перспективах спроса на сырье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом по всему миру. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,58% — до 55,21 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 1,97% и торгуются по 52,08 доллара.

На фоне падения нефтяных котировок рубль ослаб по отношению к европейской и американской валютам. По данным Московской биржи, курс евро поднялся до 91,62 рубля (+1,77 рубля). В прошлый раз евро стоил дороже 91 рубля 11 января. Курс доллара впервые с начала января достиг 75,03 рубля (+1,45 рубля).

Ситуация в России

В Госдуму внесен законопроект о возобновлении индексации выплат работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года. Реализация законопроекта потребует в 2021 году 71 млрд рублей дополнительных расходов Пенсионного фонда России.

В российских магазинах может появиться картофель «экономкласса». Отмена требований фасовать картофель по размеру позволит ретейлерам снизить стоимость корнеплода, полагает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Также в супермаркетах могут начать продажу огурцов для бедных. Разница кривых огурцов с овощами премиум-класса в оптовой цене составит 20—30%. С таким предложением выступил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

В мэрии Москвы предложили снизить или отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для ресторанного бизнеса. Минэкономразвития РФ уже поддержало инициативу. По словам авторов идеи, ресторанный бизнес стал одной из наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений отраслей и в 2021 году ситуация не улучшится.

В России автомобили с пробегом подорожали за декабрь на 6,1%. По данным аналитического агентства «Автостат», за год стоимость подержанных автомобилей выросла на 8,8%.

Сбербанк планирует приобрести эксклюзивные права на библиотеку Walt Disney для собственного онлайн-кинотеатра Okko. Сумма сделки начинается от 100 миллионов долларов.

Ситуация в мире

Кипр откроет границы с 1 марта. Туристы смогут посещать страну без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на коронавирус. Тем временем в Таиланде хотят разработать туристические пакеты, которые включают в себя вакцинацию от COVID-19 и двухнедельный карантин.

Германия будет нуждаться в российском газе, поэтому вопрос строительства трубопровода «Северный поток-2» никак не зависит от ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил новый глава Христианско-Демократического Союза и потенциальный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет. Но Россия, по его словам, все еще остается противником стран Запада.

Мнения и прогнозы экспертов

После принятия законопроекта, усиливающего контроль за сдачей жилья, стоимость аренды квартир в России вырастет на 13%, считает специалист по сделкам с недвижимостью Кирилл Манаенков. Соответствующий законопроект будет внесен Минстроем в Госдуму до конца 2021 года.

Условия открытия вкладов могут отличаться от тех, которые указываются в рекламных предложениях банков, предупреждает основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его словам, банк может указать в рекламе высокую ставку, но в договоре прописать, что она действует только ограниченное время. Также кредитная организация может уменьшить проценты и удержать уже выплаченное с основного тела вклада.