Путин впервые выступит на форуме в Давосе будучи президентом РФ

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в дистанционном формате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. До этого он приезжал в Швейцарию в качестве премьер-министра в 2009 году.

«На неделе президент проведет новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме», — сообщил журналист Павел Зарубин в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что форум пройдет в дистанционном формате из-за пандемии.

В 2020 году в ВЭФ приняли участие президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский. В Израиле визит последнего посчитали большим провалом, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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