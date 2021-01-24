Путин впервые выступит на форуме в Давосе будучи президентом РФ

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в дистанционном формате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. До этого он приезжал в Швейцарию в качестве премьер-министра в 2009 году.

«На неделе президент проведет новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме», — сообщил журналист Павел Зарубин в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что форум пройдет в дистанционном формате из-за пандемии.

В 2020 году в ВЭФ приняли участие президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский. В Израиле визит последнего посчитали большим провалом, напоминает агентство Nation News.