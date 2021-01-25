Глава челябинского муниципалитета уйдет в отставку

Вера Ускова уйдет с должности главы Верхнего Уфалея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Кадровая комиссия челябинского регионального отделения «Единой России» утвердила кандидатуру Сергея Тарасова в качестве будущего главы города Верхний Уфалей. Об этом сообщили URA.RU в региональном исполкоме «ЕР». После того, как 26 января депутаты утвердят его в должности, действующий мэр Вера Ускова покинет свой пост.

«Кандидатура Тарасова согласована», — пояснили URA.RU в региональном исполкоме «ЕР». В связи с тем, что единороссы доминируют в городском собрании депутатов, исход выборов можно считать предрешенным. С Тарасовым на момент подготовки новости связаться не удалось. Ускова, срок полномочий которой истек еще в ноябре 2020 года, от участия в выборах отказалась.

Бывший вице-мэр города по социальным вопросам Сергей Тарасов работал в верхнеуфалейской мэрии, когда городом руководил Павел Казаков. Затем, вслед за бывшим начальником, уехал в Свердловскую область и работал в бизнесе. Возвращение Тарасова стало итогом компромисса. Предполагали, что Ускову сменит депутат Тракторозаводского района Челябинска Роман Муратчин, но он не сумел получить поддержку народных избранниковв.

Верхний Уфалей считается проблемной территорией: коммунальная инфраструктура муниципалитета изношена до предела. После остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель» резко повысился уровень безработицы.