В 2021 году могут ввести льготы на жилищно-коммунальные услуги, но долги россиян прощать не будут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С января 2021 года сохраняется непрерывный рост цен на нефть. Если тенденция продолжится, то в этом году котировки могут вернуться к 70 рублям за доллар, ожидают аналитики. Сейчас же доллар стоит 73,7 рубля (+0,13%), евро — 89,3 рубля (-0,04%). Техасская нефть WTI поднялась на 2,54% и стоит 59,72 доллара за баррель, североморская Brent стоит 62,66 доллара за баррель (+2,49%).

События в России

В правительстве России поддержали законопроект о продаже квартир должников по ипотеке через электронные торги. Как подчеркнули в кабмине, такая мера необходима, чтобы увеличить прозрачность торгов в стране, сохранить интересы обеих сторон ипотечного кредитования.

В 2020 году совокупная дебиторская задолженность населения и управляющих компаний за тепловую энергию выросла на 15,5 млрд рублей. Общий долг теперь составляет 209,2 млрд рублей, говорится в заявлении ассоциации «Совета производителей энергии». В причинах роста долга указано то, что в пандемию в России вводился мораторий на начисление штрафов за неуплату услуг ЖКХ. Это и привело к тому, что ряд потребителей перестал оплачивать услугу.

События в мире

Для обхода санкций США все задействованные в строительстве газопровода «Северный поток-2» суда поменяли собственника. Об этом сообщил представитель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. «Сейчас строит „Фортуна“, она раньше принадлежала иностранной компании, находилась в долгосрочной аренде. Но прежде чем приступить к достройке в немецкой акватории в декабре 2020 года, а сейчас — в датской, она сменила собственника», — сказал Юшков.

Украинский экономист Андрей Головачев выяснил причину отсталости его страны. Он указал, что во времена Киевской Руси в княжествах, входивших в его состав, народное вече активно участвовало в принятии государственных решений и могло сместить княжескую власть. «Трудно найти в Европе другую такую страну, в которой инерция этой примитивной социальной организации была бы столь сильной и столь долгой, как в Украине», — указал эксперт.

Прогнозы и мнения экспертов

В преддверии осенних выборов в Госдуму в России могут появиться новые льготы на жилищно-коммунальные услуги, считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Какие именно льготы могут ввести экономист не уточнил, но подчеркнул, что прощать долги полностью власти, скорее всего, не будут. Ведь это может стимулировать дальнейшие невыплаты услуг ЖКХ.

Использование системы гибких страховых взносов позволит повысить пенсии без увеличения налогов для бизнесменов. Такую идею предложила ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Член генсовета «Деловой России» Антон Любич считает, что это может вызвать снижение доходов закредитованного населения и рост просрочек по кредитам. «То, что ставка оставлена на предыдущем уровне, свидетельствует об ожидании роста инфляции. На кредитах это скажется ростом процентных ставок, уменьшением реальных располагаемых доходов закредитованного населения и просрочек», — сказал экономист.