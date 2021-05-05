05 мая 2021

Историк раскрыл информацию о неожиданном союзнике Гитлера

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Реконструкторы. Екатеринбург, немецкие солдаты, перезарядка, историческая реконструкция, вторая мировая, вермахт
Польша и Германия пытались объединиться, чтобы победить СССР в годы войны Фото:

Польская разведка в годы Второй мировой войны пыталась наладить контакты с нацистами, чтобы вместе вести борьбу против СССР. Такого союзника Адольфа Гитлера назвал историк спецслужб Владимир Макаров.

Историк заявил, что контакты с фашисткой Германией пытался наладить польский маршал Юзеф Пилсудский. «Пилсудский и Гитлер намеревались „дружить“, прежде всего, против „угрозы с Востока“, то есть Советского Союза», — заявил Макаров РИА «Новости».

Также, по словам историка, сепаратные переговоры с нацистами проводил глава разведывательного отделения польского эмигрантского правительства в Лиссабоне Ян Ковалевский. По официальной версии, он руководил польской разведкой в Европе, проводил переговоры с представителями Венгрии, Румынии и Италии по вопросу выхода этих стран из войны. «По данным советских спецслужб, контакты Ковалевского с германской разведкой преследовала цель создания союза немецкой и польской разведок для совместной борьбы против СССР», — добавил Макаров.

Ранее на Генассамблеи ООН постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что начало Второй мировой войны совместно спланировали Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, передает телеканал 360. Однако другие дипломаты не согласились с коллегой, указав на большой вклад Советского Союза в победу над фашизмом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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