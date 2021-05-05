По словам депутата, арестованным урезали вес передачи до 30 килограммов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев рассказал об ужесточении правил содержания задержанных за участие в несанкционированных митингах сторонников оппозиционера Алексея Навального. Вес передач арестованным за весь срок пребывания в спецприемнике не должен превышать 30 килограммов, написал депутат в Facebook после посещения учреждения.

«У политических начали строго следить за передачами. Не более 30 кг за весь срок. В вес передачи включают воду. Отвез две двухлитровки — минус 4 кг. Ужас! А сроки там до 30 дней. Ранее такого не было», — написал депутат. Он уточнял, что вместе с депутатом Максимом Петлиным посещал руководителя штабе Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, экс-руководителя Ирину Норман, активистов Виктора Бардина, и Сергея Зыкова. При этом не смогли передать продукты Ирине и Сергею — у них уже норматив превышен.

Желающих передать продукты он предупредил, что у Алексея осталось лимитов всего на 4 кг и предложил перед тем, как передавать воду или продукты посоветоваться с его близкими. Он добавил также, что письма передают в запечатанных конвертах, но затем «коллективно» читают. «Вообще создается впечатление, что у политических режим строже. И это, как мне кажется, не инициатива сотрудников спецприемника, а команда извне, сверху», — резюмировал депутат. В пресс-службе ГУМВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.