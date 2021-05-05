05 мая 2021
04 мая 2021

Депутат рассказал о строгостях режима в СИЗО. Они распространяются на сторонников Навального

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
По словам депутата, арестованным урезали вес передачи до 30 килограммов Фото:
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Митинги Навального

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев рассказал об ужесточении правил содержания задержанных за участие в несанкционированных митингах сторонников оппозиционера Алексея Навального. Вес передач арестованным за весь срок пребывания в спецприемнике не должен превышать 30 килограммов, написал депутат в Facebook после посещения учреждения.

«У политических начали строго следить за передачами. Не более 30 кг за весь срок. В вес передачи включают воду. Отвез две двухлитровки — минус 4 кг. Ужас! А сроки там до 30 дней. Ранее такого не было», — написал депутат. Он уточнял, что вместе с депутатом Максимом Петлиным посещал руководителя штабе Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, экс-руководителя Ирину Норман, активистов Виктора Бардина, и Сергея Зыкова. При этом не смогли передать продукты Ирине и Сергею — у них уже норматив превышен.

Желающих передать продукты он предупредил, что у Алексея осталось лимитов всего на 4 кг и предложил перед тем, как передавать воду или продукты посоветоваться с его близкими. Он добавил также, что письма передают в запечатанных конвертах, но затем «коллективно» читают. «Вообще создается впечатление, что у политических режим строже. И это, как мне кажется, не инициатива сотрудников спецприемника, а команда извне, сверху», — резюмировал депутат. В пресс-службе ГУМВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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