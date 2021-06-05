Врачи увольняются из-за конфликта с руководством Фото: Анна Майорова © URA.RU

На протяжении последних четырех-пяти месяцев в городской клинической больнице №40 (ГКБ №40) уволилось большое количество управленческого персонала и анестезиологов. Об этом URA.RU заявил источник в медицинских кругах.

Медицинский персонал увольняется из-за затяжного конфликта с главным врачом Александром Прудковым. «Увольняются врачи и говорят, что [происходит] затяжной конфликт. Причину конфликта не называют. Увольняются и анестезиологи», — сообщил источник. Из-за увольнения анестезиологов некому ставить наркоз во время операций, отметил собеседник.

В пресс-службе ГКБ №40 в разговоре с агентством попросили отправить официальный запрос. В пресс-службе минздрава Свердловской области заверили, что не располагают информацией.

Ранее стало известно, что из неврологического отделения Центральной городской больницы Екатеринбурга № 7 массово увольняется средний медицинский персонал. Они жалуются на сверхурочную работу и на то, что им приходится брать на себя обязанности санитаров.