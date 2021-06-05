Источник: из больницы Екатеринбурга массово увольняются врачи. «Некому ставить наркоз»

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
Врачи увольняются из-за конфликта с руководством Фото:

На протяжении последних четырех-пяти месяцев в городской клинической больнице №40 (ГКБ №40) уволилось большое количество управленческого персонала и анестезиологов. Об этом URA.RU заявил источник в медицинских кругах.

Медицинский персонал увольняется из-за затяжного конфликта с главным врачом Александром Прудковым. «Увольняются врачи и говорят, что [происходит] затяжной конфликт. Причину конфликта не называют. Увольняются и анестезиологи», — сообщил источник. Из-за увольнения анестезиологов некому ставить наркоз во время операций, отметил собеседник.

В пресс-службе ГКБ №40 в разговоре с агентством попросили отправить официальный запрос. В пресс-службе минздрава Свердловской области заверили, что не располагают информацией.

Ранее стало известно, что из неврологического отделения Центральной городской больницы Екатеринбурга № 7 массово увольняется средний медицинский персонал. Они жалуются на сверхурочную работу и на то, что им приходится брать на себя обязанности санитаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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