В Екатеринбурге сообщили о минировании всех детских садов

Речи об эвакуации детсадов пока не идет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В полицию поступило сообщение о минировании всех дошкольных образовательных учреждений Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные разослали письма о минировании на электронные почтовые ящики силовиков. Пока речи об эвакуации не идет», — сообщил инсайдер. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых заявил URA.RU, что прокомментирует эту ситуацию позднее.

Ранее волна лжеминирований прокатилось соседним регионам. 11 июня из-за угроз взрыва эвакуировали школы в ХМАО, 10 июня из-за сообщений о бомбе эвакуировали сотрудников одного из зданий областного правительства в Челябинске, в этот же день сообщения о минировании сорвало совещание в курганском правительстве.