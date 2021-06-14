14 июня 2021
13 июня 2021
12 июня 2021

В Екатеринбурге сообщили о минировании всех детских садов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, спальня, детский садик
Речи об эвакуации детсадов пока не идет Фото:

В полицию поступило сообщение о минировании всех дошкольных образовательных учреждений Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные разослали письма о минировании на электронные почтовые ящики силовиков. Пока речи об эвакуации не идет», — сообщил инсайдер. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых заявил URA.RU, что прокомментирует эту ситуацию позднее.

Ранее волна лжеминирований прокатилось соседним регионам. 11 июня из-за угроз взрыва эвакуировали школы в ХМАО, 10 июня из-за сообщений о бомбе эвакуировали сотрудников одного из зданий областного правительства в Челябинске, в этот же день сообщения о минировании сорвало совещание в курганском правительстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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