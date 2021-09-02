На свердловский завод, производящий «Спутник V», подали в суд

Подразделение управления Роспотребнадора по Свердловской области подало иск с требованием привлечь завод «Медсинтез» (Новоуральск) к административной ответственности. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Само предприятие с августа 2021 года производит вакцину «Спутник V».
Иск от нижнетагильского и пригородного районного отдела Роспотребнадора был подан 17 августа. Надзорный орган требует привлечь к административной ответственности завод «Медсинтез» по статье КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». По данной статье предприятие может получить штраф от ста до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Какие товары предприятие производило без лицензии в документах дела на данный момент не сообщается, но заявление уже принято в работу.
«Арбитражный суд Свердловской области определил: заявление территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области принять к производству, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 17 сентября 2021 года», — говорится в определении суда от 25 августа.
Получить оперативные комментарии у сторон спора не удалось. На звонки корреспондента URA.RU на предприятии не ответили. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что комментарии по теме будут даны только после завершения процесса.
Завод «Медсинтез» расположен в Новоуральске, его основателем был депутат Госдумы Александр Петров, возглавляет предприятие его сын Александр Петров. Предприятие производит медицинские маски, а также лекарство от коронавируса «Триазавирин». В 2020 году завод начал разрабатывать собственную вакцину от COVID-19 «Урал», но весной отказался от идеи. В середине августа руководство «Медсинтеза» заявило о начале производства на предприятии уже существующей вакцины «Спутник V».
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