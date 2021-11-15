Лекции из дома караются штрафом для преподавательского состава колледжа Фото: Александр Мамаев URA.RU

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Сотрудники Уральского государственного колледжа имени Ползунова (Екатеринбург, Свердловская область) пожаловались, что учебный процесс на время дистанционного обучения проходит в аудиториях. В одном кабинете одновременно находится по пять преподавателей. Об этом URA.RU сообщил преподаватель на условиях анонимности.

«Большая часть преподавателей вынуждена проводить обучение из аудитории, в которой еще несколько коллег. Вести лекцию невозможно, поэтому приходится отправлять задания ученикам без толкового объяснения материала. В приказе нет графы, обязывающей нас преподавать из кабинетов колледжа», — сообщил инсайдер. Приказ «о переводе групп колледжа на дистанционную форму обучения» имеется в редакции агентства.

По словам педагога, отсутствие преподавателя на рабочем месте карается рублем. «Те преподаватели, которые ведут свои дисциплины из дома, наказываются вычетом из зарплаты. По логике руководства, лучше отправлять задания студентам без нормальных лекций из аудитории колледжа, нежели вести качественную лекцию из дома. Получается, что выбор вроде бы есть, но его в тоже время и нет. Абсурд», — отметил сотрудник учебного заведения.

Редакция URA.RU направила запрос директору Уральского государственного колледжа имени Ползунова Андрею Козлову. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что сотрудники учебного заведения жаловались, что без их согласия колледж передал персональные данные в банк «Открытие» для открытия счетов.

Фото предоставлено сотрудников колледжа