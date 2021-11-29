Игорь Трифонов пытался сдержать слезы, когда говорил об умершем отце Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор полиции Игорь Трифонов узнал о смерти отца только в здании суда — через 12 дней после случившегося — из-за того, что в колонии подсудимый лишен связи. Об этом он заявил во время заседания в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

«Перед началом процесса от адвоката я узнал, что 17 ноября у меня умер отец. В ИК-13 я лишен связи. Жена писала мне все это, но письма не доходили. Отец болел, очень ждал, чтобы я с ним просился. Мне очень трудно говорить, но я постараюсь», — сказал Трифонов. Во время произнесения речи он пытался сдержаться, чтобы не заплакать.

Трифонов попросил суд позволить ему хоть на время выйти на свободу и связаться с родными. «Я хочу прийти на могилу своего отца, хотя бы дотронуться до земли. После этого готов (абсолютно необоснованно) находиться в изоляции от общества, пока не докажу невиновность», — заявил Трифонов.

Представитель стороны обвинения убежден, что генерал, оказавших на свободе, сможет скрыться или воздействовать на других участников дела. Прокуратура требует продления меры пресечения для Трифонова.

Трифонова обвиняют во взятке. Показания против него дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин. Содержание Трифонова под стражей по делу о взятке истекает в декабре. Обвинение просит продлить меру пресечения, однако защита находит возможным назначить подсудимому домашний арест.