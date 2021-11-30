Выставка «Александр Невский. Судьба России» стала одним из самых значимых культурных мероприятий за 2021 год Фото предоставлено «Фондом святой Екатерины»

Мультимедийная экспозиция «Александр Невский. Судьба России», представленная в Екатеринбурге (Свердловская область) по инициативе учредителей «Фонда Святой Екатерины» (Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский), стала самой популярной и посещаемой по итогам 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Фонда Святой Екатерины». За полгода экспозицию посетили более 40 000 человек.

«Александр Невский. Судьба России» — это первый масштабный проект мирового уровня, который создавался с использованием современных технологий. Совместно с «Фондом Святой Екатерины» был выбран оптимальный формат реконструкции исторической эпохи, которая переносит зрителя в гущу великих битв. Подобная выставка делает историю понятной и формирует правильную патриотическую картину мира», — рассказала директор исторического парка «Россия — моя история» Наталья Прошина.

Визуальными эффектами для ключевой локации занималась студия, работающая в Голливуде. «Чтобы пройти всю выставку, нужно чуть больше часа, но дети готовы часами проводить там время. Мы видим серьезный отклик со стороны молодежи, а это значит, что нам удалось интересно и понятно рассказать о личности Александра Невского и его влиянии на становлении России», — поделилась заместитель директора «Фонда Святой Екатерины» Татьяна Прусевич. Выставка «Александр Невский. Судьба России» стала одним из самых значимых мероприятий, которые в течение всего 2021 года проходили на территории России в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»