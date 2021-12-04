В Госдуме пообещали изменить закон об иноагентах

04 декабря 2021 в 15:12 Размер текста - 17 +

Бутина заявила о планах представить идею единого закона об иноагентах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член общественной палаты, депутат Госдумы Ольга Бутина планирует представить идею о едином законе об иноагентах. По ее мнению, это будет более эффективно, чем вносить поправки в разные уже существующие документы. «Я считаю, что ряд законов об иноагентах, которые сейчас есть, нуждаются в переработке. Возможно, в выработке единого закона по иноагентам в России, потому что сегодня это спорадическое количество поправок в разные законы. Я думаю, что это надо собрать в единый закон, установить единый механизм и критерии, чтобы это было прозрачно и понятно», — сказала Бутина РИА Новости. Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до почти 80 позиций и пополняется практически каждую неделю. В Кремле ранее признали, что формулировки закона об иноагентах нуждаются в доработке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член общественной палаты, депутат Госдумы Ольга Бутина планирует представить идею о едином законе об иноагентах. По ее мнению, это будет более эффективно, чем вносить поправки в разные уже существующие документы. «Я считаю, что ряд законов об иноагентах, которые сейчас есть, нуждаются в переработке. Возможно, в выработке единого закона по иноагентам в России, потому что сегодня это спорадическое количество поправок в разные законы. Я думаю, что это надо собрать в единый закон, установить единый механизм и критерии, чтобы это было прозрачно и понятно», — сказала Бутина РИА Новости. Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до почти 80 позиций и пополняется практически каждую неделю. В Кремле ранее признали, что формулировки закона об иноагентах нуждаются в доработке.