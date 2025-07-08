«Сплю с обезболивающим»: директор парка «Тайган», на которого напал лев, рассказал о своих травмах

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков рассказал о серьезных травмах, которые он получил после нападения льва на территории парка. Инцидент произошел во время его традиционного обхода вольеров, в результате чего были повреждены его трахея, позвоночник, крупные вены и грудные мышцы. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
«На сегодня у меня недолго держится голова, она устает, мне трудно поворачивать головой. Я сплю с обезболивающим, у меня глубокая рана вот на плече — шесть или восемь сантиметров, она заживает, но нервы задеты. Кровоснабжение идет по одной стороне мозга и так далее», — рассказал Зубков. Видео его разговора со СМИ опубликовано в telegram-канале «Крым 24».
Кроме того, по словам пострадавшего, его очень беспокоит восстановление голоса. Врачи заверяют, что если трахея заживет, голосовые функции вернутся, поскольку связки не были повреждены. Зубков также отметил, что ощущает общую слабость, однако выражает надежду на скорое восстановление и уже предпринимает попытки к возвращению к привычной активности.
Нападение произошло во время ежедневного обхода территории сафари-парка. Директор отметил, что подобные визиты к львам всегда были частью его работы и ритуалом перед началом туристического сезона. Зубков подчеркнул, что перед тем как парк открывается для посетителей, он лично встречается со львами и проверяет их поведение.
Накануне основатель, владелец и директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к своей работе. Помимо этого, Зубков заявил, что лев, напавший на него, не будет удален из коллекции животных и продолжит жить на территории парка. По словам директора, инцидент произошел вследствие особенностей поведения хищника, а также из-за нарушения определенных правил взаимодействия с ним. Владелец парка отметил, что при дальнейшем общении с этим львом сотрудники будут учитывать полученный опыт, чтобы предотвратить возможные подобные случаи в будущем.
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