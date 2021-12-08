«Уральские авиалинии» спасали от опозданий при помощи регионов

09 декабря 2021 в 16:42 Размер текста - 17 +

К решению проблемы с задержками рейсов авиакомпании в Кольцово перевозили персонал из других городов Фото: Анна Майорова © URA.RU УК «Аэропорты регионов» (управляющая компания аэропорта Кольцово, Екатеринбург) постоянно оказывает поддержку «Уральским авиалиниям», но даже это не предотвращает задержки рейсов. Об этом гендиректор холдинга Евгений Чудновский рассказал в интервью РБК. «Обычно, когда „уральцы“ приходили с задержкой, мы им подставляли плечо, ускоренно обслуживали и возвращали в график. Мы даже привезли дополнительный персонал из других аэропортов, чтобы снять эти пики <…> Мы усилились, но полностью сгладить картину не удалось», — поделился Чудновский. Он также добавил, что вели с перевозчиком «конструктивный диалог, но у них собственная стратегия». По его словам, для перевозчика важно отсутствие конкуренции. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» вошли в рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков мира, по версии OAG. Директор авиакомпании Сергей Скуратов объяснил, что задержки происходят из-за нехватки персонала в аэропортах. В ноябре в Росавиации предложили ужесточить наказание за задержки рейсов. При этом сам Чудновский заявлял, что Кольцово страдает из-за непунктуальности «Уральских авиалиний». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

УК «Аэропорты регионов» (управляющая компания аэропорта Кольцово, Екатеринбург) постоянно оказывает поддержку «Уральским авиалиниям», но даже это не предотвращает задержки рейсов. Об этом гендиректор холдинга Евгений Чудновский рассказал в интервью РБК. «Обычно, когда „уральцы“ приходили с задержкой, мы им подставляли плечо, ускоренно обслуживали и возвращали в график. Мы даже привезли дополнительный персонал из других аэропортов, чтобы снять эти пики <…> Мы усилились, но полностью сгладить картину не удалось», — поделился Чудновский. Он также добавил, что вели с перевозчиком «конструктивный диалог, но у них собственная стратегия». По его словам, для перевозчика важно отсутствие конкуренции. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» вошли в рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков мира, по версии OAG. Директор авиакомпании Сергей Скуратов объяснил, что задержки происходят из-за нехватки персонала в аэропортах. В ноябре в Росавиации предложили ужесточить наказание за задержки рейсов. При этом сам Чудновский заявлял, что Кольцово страдает из-за непунктуальности «Уральских авиалиний».