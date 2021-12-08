08 декабря 2021

«Уральские авиалинии» спасали от опозданий при помощи регионов

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ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
К решению проблемы с задержками рейсов авиакомпании в Кольцово перевозили персонал из других городов Фото:

УК «Аэропорты регионов» (управляющая компания аэропорта Кольцово, Екатеринбург) постоянно оказывает поддержку «Уральским авиалиниям», но даже это не предотвращает задержки рейсов. Об этом гендиректор холдинга Евгений Чудновский рассказал в интервью РБК.

«Обычно, когда „уральцы“ приходили с задержкой, мы им подставляли плечо, ускоренно обслуживали и возвращали в график. Мы даже привезли дополнительный персонал из других аэропортов, чтобы снять эти пики <…> Мы усилились, но полностью сгладить картину не удалось», — поделился Чудновский.

Он также добавил, что вели с перевозчиком «конструктивный диалог, но у них собственная стратегия». По его словам, для перевозчика важно отсутствие конкуренции.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» вошли в рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков мира, по версии OAG. Директор авиакомпании Сергей Скуратов объяснил, что задержки происходят из-за нехватки персонала в аэропортах. В ноябре в Росавиации предложили ужесточить наказание за задержки рейсов. При этом сам Чудновский заявлял, что Кольцово страдает из-за непунктуальности «Уральских авиалиний».

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УК «Аэропорты регионов» (управляющая компания аэропорта Кольцово, Екатеринбург) постоянно оказывает поддержку «Уральским авиалиниям», но даже это не предотвращает задержки рейсов. Об этом гендиректор холдинга Евгений Чудновский рассказал в интервью РБК. «Обычно, когда „уральцы“ приходили с задержкой, мы им подставляли плечо, ускоренно обслуживали и возвращали в график. Мы даже привезли дополнительный персонал из других аэропортов, чтобы снять эти пики <…> Мы усилились, но полностью сгладить картину не удалось», — поделился Чудновский. Он также добавил, что вели с перевозчиком «конструктивный диалог, но у них собственная стратегия». По его словам, для перевозчика важно отсутствие конкуренции. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» вошли в рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков мира, по версии OAG. Директор авиакомпании Сергей Скуратов объяснил, что задержки происходят из-за нехватки персонала в аэропортах. В ноябре в Росавиации предложили ужесточить наказание за задержки рейсов. При этом сам Чудновский заявлял, что Кольцово страдает из-за непунктуальности «Уральских авиалиний».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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