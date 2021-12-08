«Уральские авиалинии» спасали от опозданий при помощи регионов

УК «Аэропорты регионов» (управляющая компания аэропорта Кольцово, Екатеринбург) постоянно оказывает поддержку «Уральским авиалиниям», но даже это не предотвращает задержки рейсов. Об этом гендиректор холдинга Евгений Чудновский рассказал в интервью РБК.
«Обычно, когда „уральцы“ приходили с задержкой, мы им подставляли плечо, ускоренно обслуживали и возвращали в график. Мы даже привезли дополнительный персонал из других аэропортов, чтобы снять эти пики <…> Мы усилились, но полностью сгладить картину не удалось», — поделился Чудновский.
Он также добавил, что вели с перевозчиком «конструктивный диалог, но у них собственная стратегия». По его словам, для перевозчика важно отсутствие конкуренции.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» вошли в рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков мира, по версии OAG. Директор авиакомпании Сергей Скуратов объяснил, что задержки происходят из-за нехватки персонала в аэропортах. В ноябре в Росавиации предложили ужесточить наказание за задержки рейсов. При этом сам Чудновский заявлял, что Кольцово страдает из-за непунктуальности «Уральских авиалиний».
УК «Аэропорты регионов» (управляющая компания аэропорта Кольцово, Екатеринбург) постоянно оказывает поддержку «Уральским авиалиниям», но даже это не предотвращает задержки рейсов. Об этом гендиректор холдинга Евгений Чудновский рассказал в интервью РБК. «Обычно, когда „уральцы“ приходили с задержкой, мы им подставляли плечо, ускоренно обслуживали и возвращали в график. Мы даже привезли дополнительный персонал из других аэропортов, чтобы снять эти пики <…> Мы усилились, но полностью сгладить картину не удалось», — поделился Чудновский. Он также добавил, что вели с перевозчиком «конструктивный диалог, но у них собственная стратегия». По его словам, для перевозчика важно отсутствие конкуренции. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» вошли в рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков мира, по версии OAG. Директор авиакомпании Сергей Скуратов объяснил, что задержки происходят из-за нехватки персонала в аэропортах. В ноябре в Росавиации предложили ужесточить наказание за задержки рейсов. При этом сам Чудновский заявлял, что Кольцово страдает из-за непунктуальности «Уральских авиалиний».