В минздраве назвали условия для помещения пермяков в обсерватор

Вадислав Семериков рассказал, кого отправят в обсерватор Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Туристов, прилетающих в Пермь из других стран, будут отправлять в обсерватор, если есть подозрение, что они контактировали с зараженными новым штаммом коронавируса «Омикрон». Список стран, прибывающих из которых обязательно будут изолировать, может расшириться. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков.

«Обсерватор подготовлен. Это инфекционное отделение города Губахи. Туда будут отправлять лиц, которых определят специалист аэропорта и эпидемиолог. В обсерватор будут помещаться те лица, которые общались с подозрительным пациентом», — рассказал Семериков в эфире радио «Комсомольская правда в Перми».

По его словам, изолировать туристов будут на 14 дней — период максимального инкубационного периода нового штамма коронавируса. В это время медики будут отслеживать состояние человека, а также возьмут анализы на коронавирус.

Ранее URA.RU сообщало, что туристов, у которых нет показаний к помещению в обсерватор, все равно отправят на двухнедельную самоизоляцию. Пока это касается прилетевших из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, с Мадагаскара, из Мозамбика, Намибии, Танзании, королевства Эсватини, Южно-Африканской республики и Гонконга. Но, по словам Семерикова, перечень стран будет обновляться, исходя из географического распространения «Омикрона».