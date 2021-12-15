Найдено слитое служебное видео из СКР, возмутившее Бастрыкина

Александр Бастрыкин приказал найти источник слива видеоФото: Wikimedia
Обнаружена видеозапись совещания руководителей Главного военного следственного управления СКР, утечка которой 2 декабря стала поводом для масштабной проверки подразделений Следственного комитета России по военным округам. По неофициальным данным, кадры хоть и содержали служебную информацию, но не являлись скандальными. По словам источника URA.RU в военной среде, реакцию вызвал сам факт распространения.
На видео, попавшем в профильные телеграм-каналы, заметен общий зал коллегии ГВСУ с присутствовавшими генералами, а также первый заместитель председателя СКР Эдуарда Кабурнеев. Именно он представлял нового главного военного следователя России — формально временно исполняющего должность — полковника Константина Корпусова. Представляя Корпусова его новым подчиненным, Кабурнеев говорит о том, что военное ведомство полтора года работало без руководителя и это — большое испытание.
По мнению собеседников URA.RU, служебной и иной чувствительной информации на видео, попавшей в интернет, не было. Тем не менее, публикация вызвала проверку, которую инициировал председатель СКР Александр Бастрыкин, а же 10 декабря проверяющие вышли на источник видео. Им, как уже писало URA.RU, оказался высокопоставленный офицер военного следственного управления СКР по ЦВО. Он планировал лишь распространить информацию о кадровом решении высшего руководства для подчиненных, говорит собеседник. Тем не менее, офицеру предложили написать рапорт на увольнение, в противном случае возникнут проблемы по службе.
Как полагают собеседники URA.RU, формальным поводом для увольнения стало распространение служебного видео. Однако причиной кадрового решения могла быть публикация записи в профильном телеграм-канале, сопровожденной нелестными комментариями авторов канала в адрес полковника юстиции Константина Корпусова.
Комментарий официального представителя военного следственного управления СКР по ЦВО Алексея Садовского был запрошен. На момент публикации ответа не поступило.
Обнаружена видеозапись совещания руководителей Главного военного следственного управления СКР, утечка которой 2 декабря стала поводом для масштабной проверки подразделений Следственного комитета России по военным округам. По неофициальным данным, кадры хоть и содержали служебную информацию, но не являлись скандальными. По словам источника URA.RU в военной среде, реакцию вызвал сам факт распространения. На видео, попавшем в профильные телеграм-каналы, заметен общий зал коллегии ГВСУ с присутствовавшими генералами, а также первый заместитель председателя СКР Эдуарда Кабурнеев. Именно он представлял нового главного военного следователя России — формально временно исполняющего должность — полковника Константина Корпусова. Представляя Корпусова его новым подчиненным, Кабурнеев говорит о том, что военное ведомство полтора года работало без руководителя и это — большое испытание. По мнению собеседников URA.RU, служебной и иной чувствительной информации на видео, попавшей в интернет, не было. Тем не менее, публикация вызвала проверку, которую инициировал председатель СКР Александр Бастрыкин, а же 10 декабря проверяющие вышли на источник видео. Им, как уже писало URA.RU, оказался высокопоставленный офицер военного следственного управления СКР по ЦВО. Он планировал лишь распространить информацию о кадровом решении высшего руководства для подчиненных, говорит собеседник. Тем не менее, офицеру предложили написать рапорт на увольнение, в противном случае возникнут проблемы по службе. Как полагают собеседники URA.RU, формальным поводом для увольнения стало распространение служебного видео. Однако причиной кадрового решения могла быть публикация записи в профильном телеграм-канале, сопровожденной нелестными комментариями авторов канала в адрес полковника юстиции Константина Корпусова. Комментарий официального представителя военного следственного управления СКР по ЦВО Алексея Садовского был запрошен. На момент публикации ответа не поступило.