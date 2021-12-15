Найдено слитое служебное видео из СКР, возмутившее Бастрыкина

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Открытая лицензия на 28.07.2015. Александр Бастрыкин., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин приказал найти источник слива видео Фото:

Обнаружена видеозапись совещания руководителей Главного военного следственного управления СКР, утечка которой 2 декабря стала поводом для масштабной проверки подразделений Следственного комитета России по военным округам. По неофициальным данным, кадры хоть и содержали служебную информацию, но не являлись скандальными. По словам источника URA.RU в военной среде, реакцию вызвал сам факт распространения.

На видео, попавшем в профильные телеграм-каналы, заметен общий зал коллегии ГВСУ с присутствовавшими генералами, а также первый заместитель председателя СКР Эдуарда Кабурнеев. Именно он представлял нового главного военного следователя России — формально временно исполняющего должность — полковника Константина Корпусова. Представляя Корпусова его новым подчиненным, Кабурнеев говорит о том, что военное ведомство полтора года работало без руководителя и это — большое испытание.

По мнению собеседников URA.RU, служебной и иной чувствительной информации на видео, попавшей в интернет, не было. Тем не менее, публикация вызвала проверку, которую инициировал председатель СКР Александр Бастрыкин, а же 10 декабря проверяющие вышли на источник видео. Им, как уже писало URA.RU, оказался высокопоставленный офицер военного следственного управления СКР по ЦВО. Он планировал лишь распространить информацию о кадровом решении высшего руководства для подчиненных, говорит собеседник. Тем не менее, офицеру предложили написать рапорт на увольнение, в противном случае возникнут проблемы по службе.

Как полагают собеседники URA.RU, формальным поводом для увольнения стало распространение служебного видео. Однако причиной кадрового решения могла быть публикация записи в профильном телеграм-канале, сопровожденной нелестными комментариями авторов канала в адрес полковника юстиции Константина Корпусова.

Комментарий официального представителя военного следственного управления СКР по ЦВО Алексея Садовского был запрошен. На момент публикации ответа не поступило.

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Обнаружена видеозапись совещания руководителей Главного военного следственного управления СКР, утечка которой 2 декабря стала поводом для масштабной проверки подразделений Следственного комитета России по военным округам. По неофициальным данным, кадры хоть и содержали служебную информацию, но не являлись скандальными. По словам источника URA.RU в военной среде, реакцию вызвал сам факт распространения. На видео, попавшем в профильные телеграм-каналы, заметен общий зал коллегии ГВСУ с присутствовавшими генералами, а также первый заместитель председателя СКР Эдуарда Кабурнеев. Именно он представлял нового главного военного следователя России — формально временно исполняющего должность — полковника Константина Корпусова. Представляя Корпусова его новым подчиненным, Кабурнеев говорит о том, что военное ведомство полтора года работало без руководителя и это — большое испытание. По мнению собеседников URA.RU, служебной и иной чувствительной информации на видео, попавшей в интернет, не было. Тем не менее, публикация вызвала проверку, которую инициировал председатель СКР Александр Бастрыкин, а же 10 декабря проверяющие вышли на источник видео. Им, как уже писало URA.RU, оказался высокопоставленный офицер военного следственного управления СКР по ЦВО. Он планировал лишь распространить информацию о кадровом решении высшего руководства для подчиненных, говорит собеседник. Тем не менее, офицеру предложили написать рапорт на увольнение, в противном случае возникнут проблемы по службе. Как полагают собеседники URA.RU, формальным поводом для увольнения стало распространение служебного видео. Однако причиной кадрового решения могла быть публикация записи в профильном телеграм-канале, сопровожденной нелестными комментариями авторов канала в адрес полковника юстиции Константина Корпусова. Комментарий официального представителя военного следственного управления СКР по ЦВО Алексея Садовского был запрошен. На момент публикации ответа не поступило.
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