15 декабря 2021

СМИ: екатеринбурженка обвиняет силовика в краже 5-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина заявила, что инцидент произошел 13 декабря в съемной квартире Фото:

Беременная жительница Екатеринбурга Елена Окс обвиняет местного следователя Владлена Кузьменко в том, что он якобы похитил ее 5-летнего ребенка. После чего мужчина, по словам собеседницы, передал малыша ранее судимому отцу, который с ними не живет.

«Ворвалось трое мужчин в гражданской одежде и медицинских масках. Мы с мамой начали кричать. Их главарь снял маску и оказался следователем Владленом Кузьменко», — цитирует Е1 Елену Окс.

Инцидент произошел 13 декабря в съемной квартире женщины. Елена отмечает, что один из вошедших не давал встать женщине, второй толкнул бабушку ребенка, которая «ударилась головой об угол телевизора». После чего ребенка якобы передали в руки отцу — Вячеславу Латыпову, который ранее был судим и по данным издания ранее был оперативником в ОБОП.

Женщина заявила, что написала заявление в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU обратился за пояснениями в свердловское следственное управление Следственного комитета, но там воздержались от комментария.

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Беременная жительница Екатеринбурга Елена Окс обвиняет местного следователя Владлена Кузьменко в том, что он якобы похитил ее 5-летнего ребенка. После чего мужчина, по словам собеседницы, передал малыша ранее судимому отцу, который с ними не живет. «Ворвалось трое мужчин в гражданской одежде и медицинских масках. Мы с мамой начали кричать. Их главарь снял маску и оказался следователем Владленом Кузьменко», — цитирует Е1 Елену Окс. Инцидент произошел 13 декабря в съемной квартире женщины. Елена отмечает, что один из вошедших не давал встать женщине, второй толкнул бабушку ребенка, которая «ударилась головой об угол телевизора». После чего ребенка якобы передали в руки отцу — Вячеславу Латыпову, который ранее был судим и по данным издания ранее был оперативником в ОБОП. Женщина заявила, что написала заявление в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU обратился за пояснениями в свердловское следственное управление Следственного комитета, но там воздержались от комментария.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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