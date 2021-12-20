20 декабря 2021

Свердловского экс-политика осудили за насилие над девочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрию Саргину на момент приговора исполнилось 74 года Фото:

Бывший руководитель тавдинского (Свердловская область) отделения партии «Яблоко» Юрий Саргин приговорен к восьми годам колонии за насилие над 14-летней девочкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тавдинского районного суда Свердловской области.

«Саргина признали виновным в действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — сообщили в пресс-службе. Саргин также будет выплачивать компенсацию в 100 тысяч рублей.

Саргин был задержан и арестован 7 июня. Преступление над девочкой, в котором его осудили, Саргин совершил в возрасте 74 лет. Он занимал пост замглавы Тавды и руководил местным отделением партии «Яблоко».

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Бывший руководитель тавдинского (Свердловская область) отделения партии «Яблоко» Юрий Саргин приговорен к восьми годам колонии за насилие над 14-летней девочкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тавдинского районного суда Свердловской области. «Саргина признали виновным в действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — сообщили в пресс-службе. Саргин также будет выплачивать компенсацию в 100 тысяч рублей. Саргин был задержан и арестован 7 июня. Преступление над девочкой, в котором его осудили, Саргин совершил в возрасте 74 лет. Он занимал пост замглавы Тавды и руководил местным отделением партии «Яблоко».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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