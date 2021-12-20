Свердловского экс-политика осудили за насилие над девочкой

Юрию Саргину на момент приговора исполнилось 74 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший руководитель тавдинского (Свердловская область) отделения партии «Яблоко» Юрий Саргин приговорен к восьми годам колонии за насилие над 14-летней девочкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тавдинского районного суда Свердловской области.

«Саргина признали виновным в действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — сообщили в пресс-службе. Саргин также будет выплачивать компенсацию в 100 тысяч рублей.

Саргин был задержан и арестован 7 июня. Преступление над девочкой, в котором его осудили, Саргин совершил в возрасте 74 лет. Он занимал пост замглавы Тавды и руководил местным отделением партии «Яблоко».