23 декабря 2021
22 декабря 2021

Стоимость новогодних авиабилетов из Москвы в Курган резко выросла

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, трап самолета
Дороже всего обойдутся авиарейсы, назначенные на конец декабря Фото:

Стоимость авиабилетов из Москвы в Курган на рейсы, назначенные на новогодние праздники, достигла 19 999 рублей. Об этом URA.RU сообщил житель Кургана, пожелавший остаться анонимным.

«Билеты стали очень дорогими. Чтобы улететь в Курган к новогоднему столу, вместо привычных трех тысяч рублей придется тратить почти 20. И как быть тем, кто возвращается из командировок и приезжает с учебы?» — возмутился горожанин.

На сайте авиакомпании «Победа», которая выполняет этот рейс, указано, что 26, 28, 29 и 30 декабря из Москвы в Курган можно улететь за 19 999 рублей. Билеты, которые продаются на рейсы до 8 января, стоят не менее 6 299 рублей. С 15 января в Курган можно прилететь за 2 999 рублей. На обратном маршруте дороже всего стоят билеты на 8, 9, 10 января — 10 399 рублей.

Запрос по теме URA.RU направило в пресс-службу авиакомпании. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее стало известно, что два курганских авиарейса «Победы» были отменены. Они были назначены на 31 декабря и 1 января.

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Стоимость авиабилетов из Москвы в Курган на рейсы, назначенные на новогодние праздники, достигла 19 999 рублей. Об этом URA.RU сообщил житель Кургана, пожелавший остаться анонимным. «Билеты стали очень дорогими. Чтобы улететь в Курган к новогоднему столу, вместо привычных трех тысяч рублей придется тратить почти 20. И как быть тем, кто возвращается из командировок и приезжает с учебы?» — возмутился горожанин. На сайте авиакомпании «Победа», которая выполняет этот рейс, указано, что 26, 28, 29 и 30 декабря из Москвы в Курган можно улететь за 19 999 рублей. Билеты, которые продаются на рейсы до 8 января, стоят не менее 6 299 рублей. С 15 января в Курган можно прилететь за 2 999 рублей. На обратном маршруте дороже всего стоят билеты на 8, 9, 10 января — 10 399 рублей. Запрос по теме URA.RU направило в пресс-службу авиакомпании. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее стало известно, что два курганских авиарейса «Победы» были отменены. Они были назначены на 31 декабря и 1 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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