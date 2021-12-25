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В Челябинской области ограничили движение на трассе М5

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Движение ограничили из-за метели Фото:

На автодороге М5 «Урал» (Москва-Челябинск) из-за снегопадов и метелей 26 декабря вводится ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области.

«На участке с 1548 по 1796 км, от границы Башкортостана до развязки на Чебаркуль, вводится ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и большегрузного автотранспорта. Ограничение вводится с 16:30 26 декабря до 09:00 часов 27 декабря. Время окончания ограничения движения может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщает пресс-служба ГИБДД на странице «ВКонтакте».

В ГИБДД просят отказаться от дальних поездок на трассе М5 в сторону Уфы. О буранах и снегопадах 26 декабря ранее предупредили ГУ МЧС по региону. Штормовое предупреждение продлено до 27 декабря.

«Сегодня вечером и в ночь с 26 на 27 декабря ожидается ухудшение погодных условий на юге в горнозаводской зоне области. Прогнозируется усиление ветра, снегопад», — сообщает пресс-служба миндортранса Челябинской области в Telegram.

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На автодороге М5 «Урал» (Москва-Челябинск) из-за снегопадов и метелей 26 декабря вводится ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области. «На участке с 1548 по 1796 км, от границы Башкортостана до развязки на Чебаркуль, вводится ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и большегрузного автотранспорта. Ограничение вводится с 16:30 26 декабря до 09:00 часов 27 декабря. Время окончания ограничения движения может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщает пресс-служба ГИБДД на странице «ВКонтакте». В ГИБДД просят отказаться от дальних поездок на трассе М5 в сторону Уфы. О буранах и снегопадах 26 декабря ранее предупредили ГУ МЧС по региону. Штормовое предупреждение продлено до 27 декабря. «Сегодня вечером и в ночь с 26 на 27 декабря ожидается ухудшение погодных условий на юге в горнозаводской зоне области. Прогнозируется усиление ветра, снегопад», — сообщает пресс-служба миндортранса Челябинской области в Telegram.
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