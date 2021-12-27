Алексей Текслер проведет длинные выходные в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет новогодние каникулы в регионе. Об этом сообщил источник URA.RU в областном правительстве.

«Алексей Леонидович [Текслер] решил, что останется дома, в Челябинске. И на новогодние каникулы, и на Рождество. В том числе ради того, чтобы контролировать ситуацию в Челябинской области, где после 1 января возможны вызванные непогодой проблемы», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе губернатора воздержались от комментариев. Ранее глава региона потребовал при необходимости обеспечить полноценную работу дорожных служб и подрядчиков, а глав муниципалитетов — находиться на постоянной связи.

Ранее синоптики сообщили, что Новый год обещает быть холодным: Челябинскую область ждет более чем 30-градусный мороз. Также с 1 января ожидаются снегопады, которые потребуют серьезного напряжения работы дорожных служб и управляющих компаний.

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