27 декабря 2021
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Челябинский губернатор определился с планами на Новый год. Источник

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер проведет длинные выходные в Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет новогодние каникулы в регионе. Об этом сообщил источник URA.RU в областном правительстве.

«Алексей Леонидович [Текслер] решил, что останется дома, в Челябинске. И на новогодние каникулы, и на Рождество. В том числе ради того, чтобы контролировать ситуацию в Челябинской области, где после 1 января возможны вызванные непогодой проблемы», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе губернатора воздержались от комментариев. Ранее глава региона потребовал при необходимости обеспечить полноценную работу дорожных служб и подрядчиков, а глав муниципалитетов — находиться на постоянной связи.

Ранее синоптики сообщили, что Новый год обещает быть холодным: Челябинскую область ждет более чем 30-градусный мороз. Также с 1 января ожидаются снегопады, которые потребуют серьезного напряжения работы дорожных служб и управляющих компаний.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет новогодние каникулы в регионе. Об этом сообщил источник URA.RU в областном правительстве. «Алексей Леонидович [Текслер] решил, что останется дома, в Челябинске. И на новогодние каникулы, и на Рождество. В том числе ради того, чтобы контролировать ситуацию в Челябинской области, где после 1 января возможны вызванные непогодой проблемы», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе губернатора воздержались от комментариев. Ранее глава региона потребовал при необходимости обеспечить полноценную работу дорожных служб и подрядчиков, а глав муниципалитетов — находиться на постоянной связи. Ранее синоптики сообщили, что Новый год обещает быть холодным: Челябинскую область ждет более чем 30-градусный мороз. Также с 1 января ожидаются снегопады, которые потребуют серьезного напряжения работы дорожных служб и управляющих компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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