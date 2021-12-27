В Москве просят Текслера отменить QR-коды в челябинских ТРК

Губернатора просят отменить ограничения при посещении ТРК (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Президент Российского совета торговых центров (Москва) Дмитрий Москаленко написал челябинскому губернатору Алексею Текслеру письмо, в котором просит отменить QR-коды в регионе при посещении ТРК. Этот документ оказался в распоряжении редакции URA.RU.

«Новогодние праздники являются важными для экономики арендаторов. Просим вас в целях частичной компенсации доходов, недополученных в 2021 году, разрешить работу предприятий торговли, общественного питания, услуг, развлечений и собственно торговых центров без ограничений, начиная с 28 декабря. Подобное решение уже принято администрациями целого ряда регионов, включая Белгородскую, Свердловскую, Тюменскую области и другие», — написал в своем обращении Москаленко.

Москаленко заявил, что если отменить QR-коды в регионе невозможно, то он просит власти принять меры государственной помощи малому и среднему бизнесу, арендаторам помещений ТРК до состояния безубыточности. По мнению предпринимателя, эта помощь должна осуществляться в виде субсидий, компенсаций, применения льготного налогового режима.

Президент профессионального объединения также отметил, что работа торговых центров без ограничений в праздничные дни позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест. И участники рынка полностью соблюдают требования по профилактики распространения коронавирусной инфекции в ТРК.

Ранее владельцы ТРК написали аналогичное письмо Текслеру с просьбой отменить QR-коды или приостановить их действие. В ответ власти Челябинской области заявили, что уровень вакцинации и коллективного иммунитета ниже, чем в соседних регионах. Снятие отдельных ограничений в области возможно только при достижении коллективного иммунитета.

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