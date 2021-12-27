В Москве просят Текслера отменить QR-коды в челябинских ТРК

Президент Российского совета торговых центров (Москва) Дмитрий Москаленко написал челябинскому губернатору Алексею Текслеру письмо, в котором просит отменить QR-коды в регионе при посещении ТРК. Этот документ оказался в распоряжении редакции URA.RU.
«Новогодние праздники являются важными для экономики арендаторов. Просим вас в целях частичной компенсации доходов, недополученных в 2021 году, разрешить работу предприятий торговли, общественного питания, услуг, развлечений и собственно торговых центров без ограничений, начиная с 28 декабря. Подобное решение уже принято администрациями целого ряда регионов, включая Белгородскую, Свердловскую, Тюменскую области и другие», — написал в своем обращении Москаленко.
Москаленко заявил, что если отменить QR-коды в регионе невозможно, то он просит власти принять меры государственной помощи малому и среднему бизнесу, арендаторам помещений ТРК до состояния безубыточности. По мнению предпринимателя, эта помощь должна осуществляться в виде субсидий, компенсаций, применения льготного налогового режима.
Президент профессионального объединения также отметил, что работа торговых центров без ограничений в праздничные дни позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест. И участники рынка полностью соблюдают требования по профилактики распространения коронавирусной инфекции в ТРК.
Ранее владельцы ТРК написали аналогичное письмо Текслеру с просьбой отменить QR-коды или приостановить их действие. В ответ власти Челябинской области заявили, что уровень вакцинации и коллективного иммунитета ниже, чем в соседних регионах. Снятие отдельных ограничений в области возможно только при достижении коллективного иммунитета.
Президент Российского совета торговых центров (Москва) Дмитрий Москаленко написал челябинскому губернатору Алексею Текслеру письмо, в котором просит отменить QR-коды в регионе при посещении ТРК. Этот документ оказался в распоряжении редакции URA.RU. «Новогодние праздники являются важными для экономики арендаторов. Просим вас в целях частичной компенсации доходов, недополученных в 2021 году, разрешить работу предприятий торговли, общественного питания, услуг, развлечений и собственно торговых центров без ограничений, начиная с 28 декабря. Подобное решение уже принято администрациями целого ряда регионов, включая Белгородскую, Свердловскую, Тюменскую области и другие», — написал в своем обращении Москаленко. Москаленко заявил, что если отменить QR-коды в регионе невозможно, то он просит власти принять меры государственной помощи малому и среднему бизнесу, арендаторам помещений ТРК до состояния безубыточности. По мнению предпринимателя, эта помощь должна осуществляться в виде субсидий, компенсаций, применения льготного налогового режима. Президент профессионального объединения также отметил, что работа торговых центров без ограничений в праздничные дни позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест. И участники рынка полностью соблюдают требования по профилактики распространения коронавирусной инфекции в ТРК. Ранее владельцы ТРК написали аналогичное письмо Текслеру с просьбой отменить QR-коды или приостановить их действие. В ответ власти Челябинской области заявили, что уровень вакцинации и коллективного иммунитета ниже, чем в соседних регионах. Снятие отдельных ограничений в области возможно только при достижении коллективного иммунитета.