27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

В Москве просят Текслера отменить QR-коды в челябинских ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатора просят отменить ограничения при посещении ТРК (фото из архива) Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Президент Российского совета торговых центров (Москва) Дмитрий Москаленко написал челябинскому губернатору Алексею Текслеру письмо, в котором просит отменить QR-коды в регионе при посещении ТРК. Этот документ оказался в распоряжении редакции URA.RU.

«Новогодние праздники являются важными для экономики арендаторов. Просим вас в целях частичной компенсации доходов, недополученных в 2021 году, разрешить работу предприятий торговли, общественного питания, услуг, развлечений и собственно торговых центров без ограничений, начиная с 28 декабря. Подобное решение уже принято администрациями целого ряда регионов, включая Белгородскую, Свердловскую, Тюменскую области и другие», — написал в своем обращении Москаленко.

Москаленко заявил, что если отменить QR-коды в регионе невозможно, то он просит власти принять меры государственной помощи малому и среднему бизнесу, арендаторам помещений ТРК до состояния безубыточности. По мнению предпринимателя, эта помощь должна осуществляться в виде субсидий, компенсаций, применения льготного налогового режима.

Президент профессионального объединения также отметил, что работа торговых центров без ограничений в праздничные дни позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест. И участники рынка полностью соблюдают требования по профилактики распространения коронавирусной инфекции в ТРК.

Ранее владельцы ТРК написали аналогичное письмо Текслеру с просьбой отменить QR-коды или приостановить их действие. В ответ власти Челябинской области заявили, что уровень вакцинации и коллективного иммунитета ниже, чем в соседних регионах. Снятие отдельных ограничений в области возможно только при достижении коллективного иммунитета.

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Президент Российского совета торговых центров (Москва) Дмитрий Москаленко написал челябинскому губернатору Алексею Текслеру письмо, в котором просит отменить QR-коды в регионе при посещении ТРК. Этот документ оказался в распоряжении редакции URA.RU. «Новогодние праздники являются важными для экономики арендаторов. Просим вас в целях частичной компенсации доходов, недополученных в 2021 году, разрешить работу предприятий торговли, общественного питания, услуг, развлечений и собственно торговых центров без ограничений, начиная с 28 декабря. Подобное решение уже принято администрациями целого ряда регионов, включая Белгородскую, Свердловскую, Тюменскую области и другие», — написал в своем обращении Москаленко. Москаленко заявил, что если отменить QR-коды в регионе невозможно, то он просит власти принять меры государственной помощи малому и среднему бизнесу, арендаторам помещений ТРК до состояния безубыточности. По мнению предпринимателя, эта помощь должна осуществляться в виде субсидий, компенсаций, применения льготного налогового режима. Президент профессионального объединения также отметил, что работа торговых центров без ограничений в праздничные дни позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест. И участники рынка полностью соблюдают требования по профилактики распространения коронавирусной инфекции в ТРК. Ранее владельцы ТРК написали аналогичное письмо Текслеру с просьбой отменить QR-коды или приостановить их действие. В ответ власти Челябинской области заявили, что уровень вакцинации и коллективного иммунитета ниже, чем в соседних регионах. Снятие отдельных ограничений в области возможно только при достижении коллективного иммунитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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