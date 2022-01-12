Алексей Орлов (справа) стал мэром в декабре 2020-го — по протекции Евгения Куйвашева (слева) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции заявил, что, по его мнению, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов «старается». От более развернутой оценки он отказался, предоставив эту возможность горожанам.

«Я думаю, что в первую очередь люди должны оценить, справляется он [Орлов] или нет. По моему мнению, Алексей Валерьевич [Орлов] старается», — цитирует Куйвашева корреспондент URA.RU.

Орлов работает на посту мэра с 22 декабря 2020-го (поначалу он был и. о.). Эту должность Орлов занял по протекции Куйвашева, который, по одной из версий, утратил доверие к его предшественнику Александру Высокинскому.

До перехода в «серый дом» Орлов был первым замом у Куйвашева, их называют друзьями. И на публике они стараются демонстрировать прочность союза (опровергая периодически возникающие слухи о незначительных размолвках).

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