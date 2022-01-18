В торговой сети «Пятерочка» поменяли гендиректора

Прошлый глава принял решение покинуть компанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор торговой сети «Перекресток» Владислав Курбатов 18 января назначен гендиректором торговой сети «Пятерочка». Прошлый глава Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе X5 Retail Group N.V, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

«На новом этапе развития рынка наш формат магазинов у дома должен закрепить лидерские позиции и сделать фокус на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов. Эти задачи будет решать Владислав Курбатов. Уверен, что большой профессиональный опыт Владислава при поддержке всей команды Х5 обеспечат сохранение баланса роста, привлекательности и эффективности бизнеса „Пятерочки“», — передает пресс-служба слова главного исполнительного директора Х5 Group Игоря Шехтермана.

После кадровых перестановок Сергей Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел. Исполняющим обязанности генерального директора торговой сети «Перекресток» назначен Владимир Садовин, который присоединился к команде Х5 в прошлом году в качестве директора по стратегическому маркетингу.

X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». На 30 сентября 2021 г. под управлением Компании находились 18 648 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 600 магазинов «Пятерочка», 980 супермаркетов «Перекресток» и 29 жестких дискаунтеров «Чижик».

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