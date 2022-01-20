В серовской больнице выявили вспышку коронавируса. Обнаружен «Омикрон»

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В медучреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вспышка коронавируса выявлена в серовской горбольнице — на 20 января в больнице зарегистрировали 38 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. У одного из больных выявлен «Омикрон». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области на официальном сайте.

«По состоянию на 20.01.2022 г. в медучреждении зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения. Для проведения молекулярно-генетического мониторинга материал от больных был направлен на секвенирование. У одного из пациентов выявлен штамм „омикрон“, часть материала остается в работе», — сообщила пресс-служба.

Выяснилось, что в больнице нарушали санитарно-эпидемиологического законодательство, связанное с своевременной изоляцией больных с признаками ОРВИ. Кроме того, к работе были допущены сотрудники с незавершенным курсом вакцинации против коронавируса. «По результатам лабораторных исследований смывов и проб дезсредств получены неудовлетворительные результаты», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование в ГАУЗ СО «Серовской городской больнице». Ведомство направило в адрес больницы предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Управлением Роспотребнадзора выданы определения на составление протоколов об административном правонарушении.

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Вспышка коронавируса выявлена в серовской горбольнице — на 20 января в больнице зарегистрировали 38 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. У одного из больных выявлен «Омикрон». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области на официальном сайте. «По состоянию на 20.01.2022 г. в медучреждении зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения. Для проведения молекулярно-генетического мониторинга материал от больных был направлен на секвенирование. У одного из пациентов выявлен штамм „омикрон“, часть материала остается в работе», — сообщила пресс-служба. Выяснилось, что в больнице нарушали санитарно-эпидемиологического законодательство, связанное с своевременной изоляцией больных с признаками ОРВИ. Кроме того, к работе были допущены сотрудники с незавершенным курсом вакцинации против коронавируса. «По результатам лабораторных исследований смывов и проб дезсредств получены неудовлетворительные результаты», — сообщили в Роспотребнадзоре. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование в ГАУЗ СО «Серовской городской больнице». Ведомство направило в адрес больницы предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Управлением Роспотребнадзора выданы определения на составление протоколов об административном правонарушении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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