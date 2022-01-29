Кличко собрался «пойти на Россию» с автоматом. Видео

29 января 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Киевский мэр Виталий Кличко признался, что готов воевать против России Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «пойдет с автоматом» против России в случае нападения РФ на Украину. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Украина 24». «Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — сказал Кличко. Он также подчеркнул, что «никто не хочет крови и противостояния», вспомнив, при этом пословицу «Хочешь мира — готовься к войне». Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что вторжение России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена. О том, что РФ не собирается ни на кого нападать заявляли президент России Владимир Путин, глава российского МИДа Сергей Лавров и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «пойдет с автоматом» против России в случае нападения РФ на Украину. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Украина 24». «Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — сказал Кличко. Он также подчеркнул, что «никто не хочет крови и противостояния», вспомнив, при этом пословицу «Хочешь мира — готовься к войне». Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что вторжение России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена. О том, что РФ не собирается ни на кого нападать заявляли президент России Владимир Путин, глава российского МИДа Сергей Лавров и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.