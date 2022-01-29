Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «пойдет с автоматом» против России в случае нападения РФ на Украину. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Украина 24».
«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — сказал Кличко. Он также подчеркнул, что «никто не хочет крови и противостояния», вспомнив, при этом пословицу «Хочешь мира — готовься к войне».
Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что вторжение России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена. О том, что РФ не собирается ни на кого нападать заявляли президент России Владимир Путин, глава российского МИДа Сергей Лавров и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «пойдет с автоматом» против России в случае нападения РФ на Украину. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Украина 24». «Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — сказал Кличко. Он также подчеркнул, что «никто не хочет крови и противостояния», вспомнив, при этом пословицу «Хочешь мира — готовься к войне». Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что вторжение России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена. О том, что РФ не собирается ни на кого нападать заявляли президент России Владимир Путин, глава российского МИДа Сергей Лавров и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.