Кличко собрался «пойти на Россию» с автоматом. Видео

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Евромайдан. Киев, кличко виталий
Киевский мэр Виталий Кличко признался, что готов воевать против России Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «пойдет с автоматом» против России в случае нападения РФ на Украину. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — сказал Кличко. Он также подчеркнул, что «никто не хочет крови и противостояния», вспомнив, при этом пословицу «Хочешь мира — готовься к войне».

Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что вторжение России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена. О том, что РФ не собирается ни на кого нападать заявляли президент России Владимир Путин, глава российского МИДа Сергей Лавров и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «пойдет с автоматом» против России в случае нападения РФ на Украину. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Украина 24». «Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — сказал Кличко. Он также подчеркнул, что «никто не хочет крови и противостояния», вспомнив, при этом пословицу «Хочешь мира — готовься к войне». Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что вторжение России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена. О том, что РФ не собирается ни на кого нападать заявляли президент России Владимир Путин, глава российского МИДа Сергей Лавров и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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