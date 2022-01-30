В Екатеринбурге строители ДНР и Австрии обсудят возведение школ

В Екатеринбург приедут архитекторы и строители из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Австрии в рамках международного форума по закупкам в строительстве и проектировании World Build/State Contract. Кроме зарубежных специалистов, столицу Урала посетят отечественные строители, а также представители Минстроя, Минфина и Федеральной антимонопольной службы России, сообщил URA.RU заместитель гендиректора по связям с общественностью союза «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.
«Несмотря на политические разногласия, столица Урала станет первой площадкой, где 24 февраля 2022 года встретятся строители ДНР, России и Австрии. Здесь будут определены ключевые точки для развития закупочной системы. Речь идет о возведении муниципальных и государственных объектов — школ, дорог, детских садов, капитальном ремонте, дворцов спорта и культуры», — рассказал Снетков.
Он также отметил, что «Уральское объединение строителей» не зависит от политической ситуации. По его мнению, каждый из строителей желает избавиться от системных проблем в законах РФ. «Строители и проектировщики Урала заявят об этих проблемах Минфину РФ, Минстрою РФ, ФАС РФ, Госдуме РФ», — подчеркнул Снетков. Организаторы форума ожидают, что на мероприятии будет предложено порядка сотни новых инициатив.
В Екатеринбург приедут архитекторы и строители из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Австрии в рамках международного форума по закупкам в строительстве и проектировании World Build/State Contract. Кроме зарубежных специалистов, столицу Урала посетят отечественные строители, а также представители Минстроя, Минфина и Федеральной антимонопольной службы России, сообщил URA.RU заместитель гендиректора по связям с общественностью союза «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. «Несмотря на политические разногласия, столица Урала станет первой площадкой, где 24 февраля 2022 года встретятся строители ДНР, России и Австрии. Здесь будут определены ключевые точки для развития закупочной системы. Речь идет о возведении муниципальных и государственных объектов — школ, дорог, детских садов, капитальном ремонте, дворцов спорта и культуры», — рассказал Снетков. Он также отметил, что «Уральское объединение строителей» не зависит от политической ситуации. По его мнению, каждый из строителей желает избавиться от системных проблем в законах РФ. «Строители и проектировщики Урала заявят об этих проблемах Минфину РФ, Минстрою РФ, ФАС РФ, Госдуме РФ», — подчеркнул Снетков. Организаторы форума ожидают, что на мероприятии будет предложено порядка сотни новых инициатив.