В Екатеринбурге строители ДНР и Австрии обсудят возведение школ

31 января 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

На форуме обсудят проблемные места в закупках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Екатеринбург приедут архитекторы и строители из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Австрии в рамках международного форума по закупкам в строительстве и проектировании World Build/State Contract. Кроме зарубежных специалистов, столицу Урала посетят отечественные строители, а также представители Минстроя, Минфина и Федеральной антимонопольной службы России, сообщил URA.RU заместитель гендиректора по связям с общественностью союза «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. «Несмотря на политические разногласия, столица Урала станет первой площадкой, где 24 февраля 2022 года встретятся строители ДНР, России и Австрии. Здесь будут определены ключевые точки для развития закупочной системы. Речь идет о возведении муниципальных и государственных объектов — школ, дорог, детских садов, капитальном ремонте, дворцов спорта и культуры», — рассказал Снетков. Он также отметил, что «Уральское объединение строителей» не зависит от политической ситуации. По его мнению, каждый из строителей желает избавиться от системных проблем в законах РФ. «Строители и проектировщики Урала заявят об этих проблемах Минфину РФ, Минстрою РФ, ФАС РФ, Госдуме РФ», — подчеркнул Снетков. Организаторы форума ожидают, что на мероприятии будет предложено порядка сотни новых инициатив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбург приедут архитекторы и строители из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Австрии в рамках международного форума по закупкам в строительстве и проектировании World Build/State Contract. Кроме зарубежных специалистов, столицу Урала посетят отечественные строители, а также представители Минстроя, Минфина и Федеральной антимонопольной службы России, сообщил URA.RU заместитель гендиректора по связям с общественностью союза «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. «Несмотря на политические разногласия, столица Урала станет первой площадкой, где 24 февраля 2022 года встретятся строители ДНР, России и Австрии. Здесь будут определены ключевые точки для развития закупочной системы. Речь идет о возведении муниципальных и государственных объектов — школ, дорог, детских садов, капитальном ремонте, дворцов спорта и культуры», — рассказал Снетков. Он также отметил, что «Уральское объединение строителей» не зависит от политической ситуации. По его мнению, каждый из строителей желает избавиться от системных проблем в законах РФ. «Строители и проектировщики Урала заявят об этих проблемах Минфину РФ, Минстрою РФ, ФАС РФ, Госдуме РФ», — подчеркнул Снетков. Организаторы форума ожидают, что на мероприятии будет предложено порядка сотни новых инициатив.