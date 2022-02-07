В Екатеринбурге осудили банду, ловившую жертв на приманку-девушку

Членов банды свердловчан, которые под руководством Абдулмуслима Мутагирова грабили предпринимателей Свердловской области и Москвы, приговорили к заключению в колонии после года судебных разбирательств. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Свердловский областной суд назначил Хуршеджону Хамзаеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, Умеду Умирову — в виде 13 лет лишения свободы, Абдулмуслиму Мутагирову — в виде 12 лет лишения свободы, Артему Рамазанову — в виде 10 лет лишения свободы, Кристине Васильевой — в виде 9 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Их обвиняли в разбое, бандитизме и кражах с использованием девушки-приманки.
После выхода из колонии свобода членов банды будет ограничена на несколько лет. Васильеву направят в колонию общего режима, а мужчины проведут весь срок в колонии строгого режима.
Члены банды покушались на предпринимателей Екатеринбурга, Москвы и Московской области. Чтобы заманить их в безлюдные места и там избить, банда использовала красивую девушку, которая оптовых торговцев в безлюдные места. По такой схеме банда ограбила жителя Екатеринбурга на 2,4 млн рублей. Часто гонениям разбойников подвергались мигранты, работавшие на овощебазе №4 в Екатеринбурге. Однако от действий банды пострадали также предприниматели Москвы и Московской области.
Полиция задержала банду в Первоуральске, когда они с оружием сидели в засаде перед покушением на бизнесмена. Ущерб от действий группировки составил около шести миллионов рублей. До вынесения приговора суд был отложен около 40 раз.
Членов банды свердловчан, которые под руководством Абдулмуслима Мутагирова грабили предпринимателей Свердловской области и Москвы, приговорили к заключению в колонии после года судебных разбирательств. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Свердловский областной суд назначил Хуршеджону Хамзаеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, Умеду Умирову — в виде 13 лет лишения свободы, Абдулмуслиму Мутагирову — в виде 12 лет лишения свободы, Артему Рамазанову — в виде 10 лет лишения свободы, Кристине Васильевой — в виде 9 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Их обвиняли в разбое, бандитизме и кражах с использованием девушки-приманки. После выхода из колонии свобода членов банды будет ограничена на несколько лет. Васильеву направят в колонию общего режима, а мужчины проведут весь срок в колонии строгого режима. Члены банды покушались на предпринимателей Екатеринбурга, Москвы и Московской области. Чтобы заманить их в безлюдные места и там избить, банда использовала красивую девушку, которая оптовых торговцев в безлюдные места. По такой схеме банда ограбила жителя Екатеринбурга на 2,4 млн рублей. Часто гонениям разбойников подвергались мигранты, работавшие на овощебазе №4 в Екатеринбурге. Однако от действий банды пострадали также предприниматели Москвы и Московской области. Полиция задержала банду в Первоуральске, когда они с оружием сидели в засаде перед покушением на бизнесмена. Ущерб от действий группировки составил около шести миллионов рублей. До вынесения приговора суд был отложен около 40 раз.