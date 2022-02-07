В Екатеринбурге осудили банду, ловившую жертв на приманку-девушку

Процесс над бандой длился больше года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Членов банды свердловчан, которые под руководством Абдулмуслима Мутагирова грабили предпринимателей Свердловской области и Москвы, приговорили к заключению в колонии после года судебных разбирательств. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Свердловский областной суд назначил Хуршеджону Хамзаеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, Умеду Умирову — в виде 13 лет лишения свободы, Абдулмуслиму Мутагирову — в виде 12 лет лишения свободы, Артему Рамазанову — в виде 10 лет лишения свободы, Кристине Васильевой — в виде 9 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Их обвиняли в разбое, бандитизме и кражах с использованием девушки-приманки.

После выхода из колонии свобода членов банды будет ограничена на несколько лет. Васильеву направят в колонию общего режима, а мужчины проведут весь срок в колонии строгого режима.

Члены банды покушались на предпринимателей Екатеринбурга, Москвы и Московской области. Чтобы заманить их в безлюдные места и там избить, банда использовала красивую девушку, которая оптовых торговцев в безлюдные места. По такой схеме банда ограбила жителя Екатеринбурга на 2,4 млн рублей. Часто гонениям разбойников подвергались мигранты, работавшие на овощебазе №4 в Екатеринбурге. Однако от действий банды пострадали также предприниматели Москвы и Московской области.

Полиция задержала банду в Первоуральске, когда они с оружием сидели в засаде перед покушением на бизнесмена. Ущерб от действий группировки составил около шести миллионов рублей. До вынесения приговора суд был отложен около 40 раз.

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