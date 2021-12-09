Суд над свердловской бандой вымогателей отложили в 38 раз

Банда подозревается в вооруженном нападении на бизнесменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд над свердловчанами, подозревающимися в нападении на предпринимателей Москвы и Свердловской области, отложен в 38 раз за год. Соответствующая информация опубликована в картотеке Свердловского областного суда. Фигурантами дела выступают Кристина Васильева, Абдулмуслим Мутагиров, Артем Рамазанов, Умед Умиров и Хуршеджон Хамзаев.

«Судебное заседание 10 декабря отложено. [Причиной является] неявка подсудимого по болезни», — говорится в картотеке. Это 38 раз, когда заседание по данному делу было отложено. Чаще всего в картотеке причиной названы «другие основания».

Процесс по подозреваемым начался 1 февраля. С тех пор не удалось провести ни одного слушания, хотя они назначаются по несколько раз в месяц. Следующее заседание ожидается 22 декабря.

По версии следствия, банда нападала на мелких предпринимателей в Москве и Свердловской области с мая по июль 2019 года. Злоумышленники совершили три разбойных нападения. Еще одно планировали в области, когда их задержали. В качестве приманки привлекалась красивая девушка, которая заманивала жертв в безлюдные места. Хамзаев считается организатором банды.