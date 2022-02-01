01 февраля 2022

Челябинский суд отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд в Кемерово. Кемерово, приставы, суд, кемерово
Суд отправил под стражу полицейских на два месяца (фото из архива) Фото:

Двух сотрудников ГИБДД Челябинска, обвиняемых в получении взятки, отравили 2 февраля в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ленинского района.

«По решению Ленинского районного суда Челябинска по обвинению в преступлении по пункту „а“ части 5 статьи 290 УК РФ („Получение взятки группой лиц по предварительному сговору“) обвиняемых отправили под стражу сроком на два месяца. Ходатайства по аресту третьего фигуранта будет рассмотрено 3 февраля», — сообщили в надзорном ведомстве.

О задержании сразу нескольких сотрудников ГИБДД в Челябинске, стало известно вечером 1 февраля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР, их подозревают в получении взятки.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков 1 февраля снял с должности начальника полка дорожно-патрульной службы (ДПС) в чьем подразделении допущены противоправные деяния. Скоков отметил, что не допустит предательства в полицейских рядах.

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Двух сотрудников ГИБДД Челябинска, обвиняемых в получении взятки, отравили 2 февраля в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ленинского района. «По решению Ленинского районного суда Челябинска по обвинению в преступлении по пункту „а“ части 5 статьи 290 УК РФ („Получение взятки группой лиц по предварительному сговору“) обвиняемых отправили под стражу сроком на два месяца. Ходатайства по аресту третьего фигуранта будет рассмотрено 3 февраля», — сообщили в надзорном ведомстве. О задержании сразу нескольких сотрудников ГИБДД в Челябинске, стало известно вечером 1 февраля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР, их подозревают в получении взятки. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков 1 февраля снял с должности начальника полка дорожно-патрульной службы (ДПС) в чьем подразделении допущены противоправные деяния. Скоков отметил, что не допустит предательства в полицейских рядах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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