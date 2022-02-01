Челябинский суд отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД

Суд отправил под стражу полицейских на два месяца (фото из архива) Фото: Максим Серков © URA.RU

Двух сотрудников ГИБДД Челябинска, обвиняемых в получении взятки, отравили 2 февраля в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ленинского района.

«По решению Ленинского районного суда Челябинска по обвинению в преступлении по пункту „а“ части 5 статьи 290 УК РФ („Получение взятки группой лиц по предварительному сговору“) обвиняемых отправили под стражу сроком на два месяца. Ходатайства по аресту третьего фигуранта будет рассмотрено 3 февраля», — сообщили в надзорном ведомстве.

О задержании сразу нескольких сотрудников ГИБДД в Челябинске, стало известно вечером 1 февраля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР, их подозревают в получении взятки.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков 1 февраля снял с должности начальника полка дорожно-патрульной службы (ДПС) в чьем подразделении допущены противоправные деяния. Скоков отметил, что не допустит предательства в полицейских рядах.