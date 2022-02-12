Посол РФ в Швеции крепко выразился по поводу санкций Запада

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев двояко выразился по вопросу западных санкций. Информацию об этом приводит газета Aftonbladet.
«Извините за язык, но мы срали на санкции Запада», — отметил он в интервью шведскому изданию. Слово, которое употребил посол, можно перевести как «плевали», однако издание выбрало более жесткий вариант.
Именно это выражение вынесено в заголовок интервью. Также Татаринцев пояснил, что если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, Россия бы не возражала против вступления Швеции в НАТО, пишет деловое издание «Взгляд». По его словам, расширение НАТО является угрозой для РФ в настоящее время, поясняет RT.
Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что США и НАТО никак не реагируют на предложение Москвы по гарантиям безопасности. Это подразумевает невступление разных стран, таких как Украина и Грузия, в НАТО.
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев двояко выразился по вопросу западных санкций. Информацию об этом приводит газета Aftonbladet. «Извините за язык, но мы срали на санкции Запада», — отметил он в интервью шведскому изданию. Слово, которое употребил посол, можно перевести как «плевали», однако издание выбрало более жесткий вариант. Именно это выражение вынесено в заголовок интервью. Также Татаринцев пояснил, что если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, Россия бы не возражала против вступления Швеции в НАТО, пишет деловое издание «Взгляд». По его словам, расширение НАТО является угрозой для РФ в настоящее время, поясняет RT. Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что США и НАТО никак не реагируют на предложение Москвы по гарантиям безопасности. Это подразумевает невступление разных стран, таких как Украина и Грузия, в НАТО.