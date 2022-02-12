12 февраля 2022

Посол РФ в Швеции крепко выразился по поводу санкций Запада

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг сша, флаг великобритании, флаг швеции
Виктор Татаринцев употребил слово, которое переводится в шведском языке двояко Фото:
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Переговоры России и НАТО

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев двояко выразился по вопросу западных санкций. Информацию об этом приводит газета Aftonbladet.

«Извините за язык, но мы срали на санкции Запада», — отметил он в интервью шведскому изданию. Слово, которое употребил посол, можно перевести как «плевали», однако издание выбрало более жесткий вариант.

Именно это выражение вынесено в заголовок интервью. Также Татаринцев пояснил, что если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, Россия бы не возражала против вступления Швеции в НАТО, пишет деловое издание «Взгляд». По его словам, расширение НАТО является угрозой для РФ в настоящее время, поясняет RT.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что США и НАТО никак не реагируют на предложение Москвы по гарантиям безопасности. Это подразумевает невступление разных стран, таких как Украина и Грузия, в НАТО.

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Посол России в Швеции Виктор Татаринцев двояко выразился по вопросу западных санкций. Информацию об этом приводит газета Aftonbladet. «Извините за язык, но мы срали на санкции Запада», — отметил он в интервью шведскому изданию. Слово, которое употребил посол, можно перевести как «плевали», однако издание выбрало более жесткий вариант. Именно это выражение вынесено в заголовок интервью. Также Татаринцев пояснил, что если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, Россия бы не возражала против вступления Швеции в НАТО, пишет деловое издание «Взгляд». По его словам, расширение НАТО является угрозой для РФ в настоящее время, поясняет RT. Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что США и НАТО никак не реагируют на предложение Москвы по гарантиям безопасности. Это подразумевает невступление разных стран, таких как Украина и Грузия, в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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