Канцлер ФРГ Шольц назвал хорошим знаком долгий разговор с Путиным

15 февраля 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Разговор с Владимиром Путиным прошел в дружественной атмосфере, заявил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Kugler Долгий разговор обо всех важных темах мировой повестки с президентом России Владимиром Путиным — хороший знак. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. [Обсудили] культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак», — рассказал Олаф Шольц немецкой прессе по итогам встрече в Кремле, передает РИА «Новости». Он также отметил, что диалог с российским главой был интенсивным и доверительным. Канцлер ФРГ подчеркнул, что общался с Владимиром Путиным в дружественной атмосфере. Встреча Путина и Шольца прошла 15 февраля в Москве. В Кремле надеялись на то, что переговоры пройдут максимально конструктивно и полезно. Путин заявил, что переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере, пишет RT. После переговоров канцлера ФРГ и украинского лидера Владимира Зеленского, Шольц заявил, что Германия намерена поддерживать Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Долгий разговор обо всех важных темах мировой повестки с президентом России Владимиром Путиным — хороший знак. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. [Обсудили] культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак», — рассказал Олаф Шольц немецкой прессе по итогам встрече в Кремле, передает РИА «Новости». Он также отметил, что диалог с российским главой был интенсивным и доверительным. Канцлер ФРГ подчеркнул, что общался с Владимиром Путиным в дружественной атмосфере. Встреча Путина и Шольца прошла 15 февраля в Москве. В Кремле надеялись на то, что переговоры пройдут максимально конструктивно и полезно. Путин заявил, что переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере, пишет RT. После переговоров канцлера ФРГ и украинского лидера Владимира Зеленского, Шольц заявил, что Германия намерена поддерживать Украину.