Канцлер ФРГ Шольц назвал хорошим знаком долгий разговор с Путиным

Разговор с Владимиром Путиным прошел в дружественной атмосфере, заявил Олаф ШольцФото: Bundesregierung\Kugler
Долгий разговор обо всех важных темах мировой повестки с президентом России Владимиром Путиным — хороший знак. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. [Обсудили] культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак», — рассказал Олаф Шольц немецкой прессе по итогам встрече в Кремле, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что диалог с российским главой был интенсивным и доверительным. Канцлер ФРГ подчеркнул, что общался с Владимиром Путиным в дружественной атмосфере.
Долгий разговор обо всех важных темах мировой повестки с президентом России Владимиром Путиным — хороший знак. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. [Обсудили] культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак», — рассказал Олаф Шольц немецкой прессе по итогам встрече в Кремле, передает РИА «Новости». Он также отметил, что диалог с российским главой был интенсивным и доверительным. Канцлер ФРГ подчеркнул, что общался с Владимиром Путиным в дружественной атмосфере. Встреча Путина и Шольца прошла 15 февраля в Москве. В Кремле надеялись на то, что переговоры пройдут максимально конструктивно и полезно. Путин заявил, что переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере, пишет RT. После переговоров канцлера ФРГ и украинского лидера Владимира Зеленского, Шольц заявил, что Германия намерена поддерживать Украину.