15 февраля 2022

Канцлер ФРГ Шольц назвал хорошим знаком долгий разговор с Путиным

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Разговор с Владимиром Путиным прошел в дружественной атмосфере, заявил Олаф Шольц Фото:

Долгий разговор обо всех важных темах мировой повестки с президентом России Владимиром Путиным — хороший знак. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. [Обсудили] культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак», — рассказал Олаф Шольц немецкой прессе по итогам встрече в Кремле, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что диалог с российским главой был интенсивным и доверительным. Канцлер ФРГ подчеркнул, что общался с Владимиром Путиным в дружественной атмосфере.

Встреча Путина и Шольца прошла 15 февраля в Москве. В Кремле надеялись на то, что переговоры пройдут максимально конструктивно и полезно. Путин заявил, что переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере, пишет RT. После переговоров канцлера ФРГ и украинского лидера Владимира Зеленского, Шольц заявил, что Германия намерена поддерживать Украину.

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Долгий разговор обо всех важных темах мировой повестки с президентом России Владимиром Путиным — хороший знак. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. [Обсудили] культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак», — рассказал Олаф Шольц немецкой прессе по итогам встрече в Кремле, передает РИА «Новости». Он также отметил, что диалог с российским главой был интенсивным и доверительным. Канцлер ФРГ подчеркнул, что общался с Владимиром Путиным в дружественной атмосфере. Встреча Путина и Шольца прошла 15 февраля в Москве. В Кремле надеялись на то, что переговоры пройдут максимально конструктивно и полезно. Путин заявил, что переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере, пишет RT. После переговоров канцлера ФРГ и украинского лидера Владимира Зеленского, Шольц заявил, что Германия намерена поддерживать Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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