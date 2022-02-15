В Кремле ответили на слова Шольца о поддержке Украины

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца относительно поддержки Украины может проясниться во время его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча направлена на то, чтобы политики разъяснили друг другу свои подходы по самым острым вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. Они проходят как раз для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горячим вопросам», — пояснил Дмитрий Песков.
15 февраля пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца. Накануне после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским федеральный канцлер Шольц заявил, что «Германия решительно стоит» на стороне Украины.
Позиция канцлера Германии Олафа Шольца относительно поддержки Украины может проясниться во время его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча направлена на то, чтобы политики разъяснили друг другу свои подходы по самым острым вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. Они проходят как раз для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горячим вопросам», — пояснил Дмитрий Песков. 15 февраля пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца. Накануне после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским федеральный канцлер Шольц заявил, что «Германия решительно стоит» на стороне Украины.