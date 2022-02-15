В Кремле ответили на слова Шольца о поддержке Украины

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле ожидают конструктивного диалога Путина и Шольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца относительно поддержки Украины может проясниться во время его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча направлена на то, чтобы политики разъяснили друг другу свои подходы по самым острым вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. Они проходят как раз для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горячим вопросам», — пояснил Дмитрий Песков.

15 февраля пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца. Накануне после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским федеральный канцлер Шольц заявил, что «Германия решительно стоит» на стороне Украины.

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Позиция канцлера Германии Олафа Шольца относительно поддержки Украины может проясниться во время его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча направлена на то, чтобы политики разъяснили друг другу свои подходы по самым острым вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. Они проходят как раз для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горячим вопросам», — пояснил Дмитрий Песков. 15 февраля пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца. Накануне после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским федеральный канцлер Шольц заявил, что «Германия решительно стоит» на стороне Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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