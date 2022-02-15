Немцы взбунтовались из-за помощи Украине

15 февраля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

На Украине ждут поставок оружия от Германии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Германии против помощью Украине с летальным вооружением. Об этом заявило немецкое издание Die Zeit. «Федеральное правительство Германии выступает против поставок летального оружия Украине. Однако оно изучает возможности предоставить ей военное снаряжение несмертельного действия. В списке пожеланий украинского посольства от 3 февраля значатся, например, электронные локаторы, миноискатели, защитное обмундирование, цифровые радиостанции, радары и приборы ночного видения. Противотанковых ракет в списке нет», — сообщает Die Zeit. Недавно посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Германии начать поставки тяжелого вооружения. Нужно поставить 12 тысяч противотанковых ракет, чтобы помочь отразить возможную атаку со стороны РФ, считает он. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ФРГ не будет поставлять летальное оружие Украине, сообщает телеканал 360. Он не исключил возможности введения санкций в отношении РФ в случае обстановки на Украине. С подобным заявлением о поставках летального оружия ранее выступал заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Германии против помощью Украине с летальным вооружением. Об этом заявило немецкое издание Die Zeit. «Федеральное правительство Германии выступает против поставок летального оружия Украине. Однако оно изучает возможности предоставить ей военное снаряжение несмертельного действия. В списке пожеланий украинского посольства от 3 февраля значатся, например, электронные локаторы, миноискатели, защитное обмундирование, цифровые радиостанции, радары и приборы ночного видения. Противотанковых ракет в списке нет», — сообщает Die Zeit. Недавно посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Германии начать поставки тяжелого вооружения. Нужно поставить 12 тысяч противотанковых ракет, чтобы помочь отразить возможную атаку со стороны РФ, считает он. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ФРГ не будет поставлять летальное оружие Украине, сообщает телеканал 360. Он не исключил возможности введения санкций в отношении РФ в случае обстановки на Украине. С подобным заявлением о поставках летального оружия ранее выступал заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман.