РФ передала ООН данные о военных преступлениях Киева в Донбассе

Постоянное представительство России при ООН передала в Совет Безопасности ООН материалы о военных преступлениях Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — передает сообщение Вершинина на заседании Совбеза ООН РИА «Новости».
Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Постоянное представительство России при ООН передала в Совет Безопасности ООН материалы о военных преступлениях Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. «Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — передает сообщение Вершинина на заседании Совбеза ООН РИА «Новости». Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.