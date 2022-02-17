17 февраля 2022

РФ передала ООН данные о военных преступлениях Киева в Донбассе

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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Россия распространила материалы о преступлениях Киева среди стран участниц Совбеза ООН Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Постоянное представительство России при ООН передала в Совет Безопасности ООН материалы о военных преступлениях Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — передает сообщение Вершинина на заседании Совбеза ООН РИА «Новости».

Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Постоянное представительство России при ООН передала в Совет Безопасности ООН материалы о военных преступлениях Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. «Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — передает сообщение Вершинина на заседании Совбеза ООН РИА «Новости». Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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