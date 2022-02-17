РФ передала ООН данные о военных преступлениях Киева в Донбассе 18 февраля 2022 в 03:14 Размер текста - 17 + Россия распространила материалы о преступлениях Киева среди стран участниц Совбеза ООН Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Украине Постоянное представительство России при ООН передала в Совет Безопасности ООН материалы о военных преступлениях Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. «Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — передает сообщение Вершинина на заседании Совбеза ООН РИА «Новости». Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Постоянное представительство России при ООН передала в Совет Безопасности ООН материалы о военных преступлениях Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. «Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — передает сообщение Вершинина на заседании Совбеза ООН РИА «Новости». Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям