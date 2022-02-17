Челябинцам придется копить деньги чуть больше девяти лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области жители смогут накопить на вторичное жилье быстрее, чем в других регионах России. Как следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость», челябинцам необходимо копить на квартиру чуть больше девяти лет.

«Если откладывать половину дохода, на приобретение вторичной квартиры потребуется 9,3 года. Откладывая треть, собрать нужную сумму можно за 15,4 года», — передает результаты исследования агентство «РБК».

По данным «Авито», на новую квартиру в Челябинской области также быстрее накопить, чем в большинстве других регионах. Жителям на это потребуется чуть больше 12 лет, если откладывать половину дохода. По этому показателю область занимает третье место в рейтинге.

В Челябинской области быстрее всего можно накопить на вторичное жилье Скрин: «РБК»