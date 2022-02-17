17 февраля 2022
16 февраля 2022

В Челябинске быстрее всех в РФ могут накопить на вторичное жилье. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, пять тысяч, ипотека, покупка квартиры, деньги
Челябинцам придется копить деньги чуть больше девяти лет Фото:

В Челябинской области жители смогут накопить на вторичное жилье быстрее, чем в других регионах России. Как следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость», челябинцам необходимо копить на квартиру чуть больше девяти лет.

«Если откладывать половину дохода, на приобретение вторичной квартиры потребуется 9,3 года. Откладывая треть, собрать нужную сумму можно за 15,4 года», — передает результаты исследования агентство «РБК».

По данным «Авито», на новую квартиру в Челябинской области также быстрее накопить, чем в большинстве других регионах. Жителям на это потребуется чуть больше 12 лет, если откладывать половину дохода. По этому показателю область занимает третье место в рейтинге.

В Челябинской области быстрее всего можно накопить на вторичное жилье

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области жители смогут накопить на вторичное жилье быстрее, чем в других регионах России. Как следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость», челябинцам необходимо копить на квартиру чуть больше девяти лет. «Если откладывать половину дохода, на приобретение вторичной квартиры потребуется 9,3 года. Откладывая треть, собрать нужную сумму можно за 15,4 года», — передает результаты исследования агентство «РБК». По данным «Авито», на новую квартиру в Челябинской области также быстрее накопить, чем в большинстве других регионах. Жителям на это потребуется чуть больше 12 лет, если откладывать половину дохода. По этому показателю область занимает третье место в рейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...