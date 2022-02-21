21 февраля 2022

Поженившиеся экс-баскетболистки УГМК стали мамами

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, баскетбол, баскетбольное кольцо, спорт
О грядущем пополнении пара объявила в декабре 2021 года Фото:

Бывшие баскетболистки УГМК Анна Петракова и Кэндис Паркер объявили о пополнении в семье. У пары родился сын Эйрр Ларри Петраков Паркер. Об этом пара сообщила в своих аккаунтах в instagram.

«Добро пожаловать в семью, сынок!» — сообщает пара в совместной публикации поста. Сын у пары родился 11 февраля.

Ранее сообщалось, что баскетболистки ждут ребенка. На двухлетнюю годовщину тайной свадьбы с Анной Кэндис выложила пост, в котором и рассказала о будущем пополнении. Обе спортсменки ранее выступали за баскетбольный клуб «УГМК». У Паркер есть двенадцатилетняя дочь Лайла от экс-супруга Шелдена Уильямса.

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Фото:

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Бывшие баскетболистки УГМК Анна Петракова и Кэндис Паркер объявили о пополнении в семье. У пары родился сын Эйрр Ларри Петраков Паркер. Об этом пара сообщила в своих аккаунтах в instagram. «Добро пожаловать в семью, сынок!» — сообщает пара в совместной публикации поста. Сын у пары родился 11 февраля. Ранее сообщалось, что баскетболистки ждут ребенка. На двухлетнюю годовщину тайной свадьбы с Анной Кэндис выложила пост, в котором и рассказала о будущем пополнении. Обе спортсменки ранее выступали за баскетбольный клуб «УГМК». У Паркер есть двенадцатилетняя дочь Лайла от экс-супруга Шелдена Уильямса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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