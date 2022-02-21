Поженившиеся экс-баскетболистки УГМК стали мамами

О грядущем пополнении пара объявила в декабре 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшие баскетболистки УГМК Анна Петракова и Кэндис Паркер объявили о пополнении в семье. У пары родился сын Эйрр Ларри Петраков Паркер. Об этом пара сообщила в своих аккаунтах в instagram.

«Добро пожаловать в семью, сынок!» — сообщает пара в совместной публикации поста. Сын у пары родился 11 февраля.

Ранее сообщалось, что баскетболистки ждут ребенка. На двухлетнюю годовщину тайной свадьбы с Анной Кэндис выложила пост, в котором и рассказала о будущем пополнении. Обе спортсменки ранее выступали за баскетбольный клуб «УГМК». У Паркер есть двенадцатилетняя дочь Лайла от экс-супруга Шелдена Уильямса.

Фото: публикация на официальный страницах баскетболисток candaceparker и petrarulove

Фото: публикация на официальный страницах баскетболисток candaceparker и petrarulove