Врач назвал сроки окончания всех COVID ограничений

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Вакцинация Гам-КОВИД-Вак-М. Магнитогорск, вакцина для детей COVID-19, гам ковид вак м
Врач оценил вероятность отмены коронавирусных ограничений Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с COVID-19 сейчас допускает возможность отказаться от всех эпидемиологических ограничений. При этом необходимо следить за своевременной ревакцинацией россиян. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ».

«У нас достаточно большая иммунная прослойка сейчас. Я думаю, что все будет постепенно отменяться. Вопрос о вакцинированных и невакцинированных остается: мы убедились, что вакцина защищает от тяжелого течения и от смерти. Я думаю, что разумным подходом было бы требовать вакцинацию или ревакцинацию раз в полгода, потом, может быть, раз в год. А остальное для вакцинированных, тех, у кого есть антитела, можно потом отменить», — подчеркнул в интервью «Вечерней Москве» врач.

Специалист добавил, что особое внимание необходимо обращать на распространение инфекции среди детей. Непривитые дети не застрахованы от болезни, у них нет иммунитета.

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Ситуация с COVID-19 сейчас допускает возможность отказаться от всех эпидемиологических ограничений. При этом необходимо следить за своевременной ревакцинацией россиян. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ». «У нас достаточно большая иммунная прослойка сейчас. Я думаю, что все будет постепенно отменяться. Вопрос о вакцинированных и невакцинированных остается: мы убедились, что вакцина защищает от тяжелого течения и от смерти. Я думаю, что разумным подходом было бы требовать вакцинацию или ревакцинацию раз в полгода, потом, может быть, раз в год. А остальное для вакцинированных, тех, у кого есть антитела, можно потом отменить», — подчеркнул в интервью «Вечерней Москве» врач. Специалист добавил, что особое внимание необходимо обращать на распространение инфекции среди детей. Непривитые дети не застрахованы от болезни, у них нет иммунитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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