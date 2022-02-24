Врач назвал сроки окончания всех COVID ограничений

24 февраля 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Врач оценил вероятность отмены коронавирусных ограничений Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ситуация с COVID-19 сейчас допускает возможность отказаться от всех эпидемиологических ограничений. При этом необходимо следить за своевременной ревакцинацией россиян. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ». «У нас достаточно большая иммунная прослойка сейчас. Я думаю, что все будет постепенно отменяться. Вопрос о вакцинированных и невакцинированных остается: мы убедились, что вакцина защищает от тяжелого течения и от смерти. Я думаю, что разумным подходом было бы требовать вакцинацию или ревакцинацию раз в полгода, потом, может быть, раз в год. А остальное для вакцинированных, тех, у кого есть антитела, можно потом отменить», — подчеркнул в интервью «Вечерней Москве» врач. Специалист добавил, что особое внимание необходимо обращать на распространение инфекции среди детей. Непривитые дети не застрахованы от болезни, у них нет иммунитета. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ситуация с COVID-19 сейчас допускает возможность отказаться от всех эпидемиологических ограничений. При этом необходимо следить за своевременной ревакцинацией россиян. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ». «У нас достаточно большая иммунная прослойка сейчас. Я думаю, что все будет постепенно отменяться. Вопрос о вакцинированных и невакцинированных остается: мы убедились, что вакцина защищает от тяжелого течения и от смерти. Я думаю, что разумным подходом было бы требовать вакцинацию или ревакцинацию раз в полгода, потом, может быть, раз в год. А остальное для вакцинированных, тех, у кого есть антитела, можно потом отменить», — подчеркнул в интервью «Вечерней Москве» врач. Специалист добавил, что особое внимание необходимо обращать на распространение инфекции среди детей. Непривитые дети не застрахованы от болезни, у них нет иммунитета.