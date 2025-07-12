Что посмотреть: чем удивит фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» со Скарлетт Йоханссон

Спустя пять лет после выхода «Мира Юрского периода: Господство» легендарная франшиза возвращается с новой историей и звездным составом. Седьмая часть киносаги о древних ящерах, возрожденных благодаря генной инженерии, уже покоряет мировой прокат. С 12 июля 2025 года российские зрители также могут оценить новое творение Гарета Эдвардса. Чем удивляет «Мир Юрского периода: Возрождение», кого сыграла Скарлетт Йоханссон и почему фильм называют возвращением к истокам франшизы — подробнее в материале URA.RU.
Выход «Мира Юрского периода: Возрождение» в России
С 12 июля 2025 года фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» (Jurassic World: Rebirth) начали показывать в кинотеатрах России. Картину демонстрируют в рамках предсеансового обслуживания, поскольку официального проката в стране не будет из-за ухода студии Universal. Мировая премьера состоялась 2 июля 2025 года в США, а первый показ прошел 17 июня в Лондоне.
«Возрождение» — это седьмой полнометражный фильм в знаменитой франшизе, которая началась в 1993 году с революционного «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга. Новая часть продолжает сюжетную линию трилогии «Мир Юрского периода», завершившейся фильмом «Господство» в 2022 году, но представляет совершенно новых персонажей и локации.
Сюжет «Мира Юрского периода: Возрождение»
События фильма разворачиваются через пять лет после «Мира Юрского периода: Господство». Из-за изменений климата древние ящеры, которые к тому моменту расселились по всей планете, вновь находятся под угрозой вымирания. Единственное место, где они еще остались, — небольшой тропический остров неподалеку от экватора.
Представитель крупной фармацевтической компании Мартин Кребс отправляет на далекий остров Сен-Юбер команду специалистов во главе с Зорой Беннетт. Их задача — заполучить образцы ДНК трех крупнейших динозавров, на основе которых будет создано уникальное лекарство от сердечных заболеваний.
По пути к острову команда спасает семью, потерпевшую кораблекрушение из-за атаки морского ящера. Оказавшись на острове, герои обнаруживают, что там обитают не только обычные динозавры, но и генетически модифицированные существа — результаты неудачных экспериментов компании InGen. Среди этих монстров — главный антагонист фильма, Дистортус рекс, деформированный шестиногий тираннозавр.
Режиссер Гарет Эдвардс назвал «Возрождение» «настоящим любовным письмом» Стивену Спилбергу и отметил, что в фильме будет много юмора и одновременно с этим — пугающих и напряженных моментов.
Как создавался фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Разработка фильма началась вскоре после выхода «Господства», когда исполнительный продюсер Стивен Спилберг пригласил сценариста Дэвида Кеппа вернуться к франшизе. Этот выбор неслучаен — Кепп был соавтором сценария оригинального «Парка Юрского периода» (1993) и написал сценарий к его продолжению «Затерянный мир» (1997).
Режиссерское кресло занял Гарет Эдвардс — автор фильмов «Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Годзилла» и «Создатель». Выбор Эдвардса был обусловлен его визуальным стилем и опытом работы с масштабными проектами, включающими компьютерную графику. Интересно, что сам режиссер описал предложение снять новую часть «Мира Юрского периода» как «единственный фильм, ради которого я готов бросить всё и с головой погрузиться в работу».
Кепп и Спилберг стремились вернуть серии атмосферу оригинальной трилогии, особенно первого фильма. По словам сценариста, они решили «не ограничивать себя» и создать «совершенно новых персонажей в совершенно новом месте». Кепп также хотел вернуться к теме «людей в окружении динозавров», в то время как в двух предыдущих фильмах акцент был сделан на животных, живущих среди людей по всему миру.
Звездный состав: кто сыграл в новом «Мире Юрского периода»
«Мир Юрского периода: Возрождение» стал первым фильмом в серии, в котором полностью обновился актерский состав. Главную роль Зоры Беннетт, эксперта по тайным операциям, исполнила Скарлетт Йоханссон. Актриса призналась, что давно мечтала присоединиться к франшизе: «Я помню, как смотрела первый „Парк“ в кинотеатре. Это был опыт, изменивший мою жизнь».
Компанию Йоханссон составили двукратный обладатель «Оскара» Махершала Али в роли Дункана Кинкейда, руководителя группы, и Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада») в роли палеонтолога доктора Генри Лумиса. Также в фильме снялись Руперт Френд (представитель фармацевтической компании), Мануэль Гарсия-Рульфо (отец потерпевшей кораблекрушение семьи), Луна Блэйз, Дэвид Иаконо и Эд Скрейн.
Любопытный факт: на роль, которая в итоге досталась Йоханссон, рассматривали Дженнифер Лоуренс. А от участия в проекте отказался Глен Пауэлл, который ранее озвучивал персонажа в мультсериале «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода».
Где снимали новый «Мира Юрского периода: Возрождение»
Основные съемки проходили с июня по сентябрь 2024 года в трех странах. Первый месяц съемочная группа провела в Таиланде, где были отсняты сцены в джунглях и на пляжах. Съемки проходили в нескольких национальных парках: Кхао Фаном Бенча в Краби, Хат Чао Май в Транге и Ао Пханг Нга в Пхангнге.
Затем производство переместилось на Мальту, где в Мальтийской киностудии и в Средиземном море снимались водные сцены с мозазавром. По словам Скарлетт Йоханссон, съемки в резервуарах были особенно тяжелыми: «От солнца не было выхода. Это просто выпекалось каждый день. И вы находитесь на этой установке, 30 футов в воздухе или что-то в этом роде, и она движется вверх, вниз и в сторону, и вся эта вода стреляет из этих пушек в вашу сторону. Это было жестоко».
Финальный этап съемок прошел в Лондоне и Sky Studios Elstree в Великобритании, где были построены декорации исследовательской лаборатории, подземных туннелей и мини-маркета. Погоня по реке от тираннозавра снималась в Lee Valley White Water Centre в Хартфордшире.
Интересная техническая деталь: Эдвардс впервые в своей карьере снял проект, используя 35-мм кинопленку, чтобы вернуться к визуальному стилю первого фильма франшизы.
Как создавались новые динозавры
Как и в предыдущих фильмах, динозавры были созданы благодаря сочетанию аниматроники и компьютерных изображений, разработанных Industrial Light & Magic. Палеонтолог Стивен Брусатти вернулся в качестве научного консультанта.
Дизайн Дистортуса рекса, главного антагониста фильма, был вдохновлен ксеноморфами из франшизы «Чужой» и ранкором из «Звездных войн». О его выпуклой голове руководитель визуальных эффектов ILM Дэвид Викери сказал: «Это как будто еще одно животное связано с тираннозавром. Гарет хотел, чтобы мы сожалели об этом, а также были в ужасе, потому что его деформации причинили ему некоторую боль».
В фильме появляется и другой новый вид мутантов — летающие мутадоны, представляющие собой пернатую комбинацию птерозавра и велоцираптора. Также в «Возрождении» вернулся спинозавр, ранее показанный в «Парке юрского периода III», но его дизайн был переработан с учетом новых научных данных о полуводном образе жизни этого хищника.
Всего в фильме представлено 24 вида доисторических животных, включая уже знакомых зрителям тираннозавра, велоцираптора, дилофозавра, мозазавра и птеранодона. А также новых для франшизы титанозавра и аквилопса.
Что говорят критики и зрители о новом «Мире Юрского периода»
Фильм получил смешанные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes его рейтинг составил 52% положительных рецензий, а на Metacritic — 50 баллов из 100. Многие рецензенты отмечают, что Эдвардсу удалось вернуть франшизе атмосферу оригинального фильма Спилберга.
Питер Брэдшоу из The Guardian написал: «Новый эпизод стал возвращением к старой форме после недавних провалов, с ожидаемыми установочными сценами в стиле Спилберга и отличной романтической линией между главными героями».
В то же время некоторые критики указывают на вторичность сюжета. Питер Дебрюж из Variety отметил, что фильм «предлагает обновленную версию того же самого аттракциона, который Спилберг предложил 32 года назад, и все же это вряд ли кажется необходимым для общей мифологии серии».
Зрительские оценки оказались более позитивными. На Кинопоиске фильм имеет рейтинг 6.0 на основе более 5000 оценок, а на IMDb — 6.2 на основе 43000 оценок.
Успех в прокате: сборы и перспективы
Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, «Мир Юрского периода: Возрождение» демонстрирует хорошие результаты в мировом прокате. При бюджете в 180 миллионов долларов фильм уже собрал почти 400 миллионов долларов по всему миру, из которых около 192 миллионов — в США и Канаде.
Самыми успешными зарубежными рынками для картины стали Китай (41 млн долларов), Великобритания (16,6 млн долларов), Мексика (13,9 млн долларов) и Германия (7,6 млн долларов). В Индии фильм установил рекорд франшизы по сборам в первый день проката.
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