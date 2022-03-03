Депутат-герой РФ из Екатеринбурга: СБУ атакует семьи военных

Сергей Воронин призвал опираться только на официальную информацию от российских властей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат гордумы Екатеринбурга, Герой России Сергей Воронин заявил, что в интернете появляются сайты, предлагающие россиянам узнать судьбу их родственников-военнослужащих. Через эти сайты Служба безопасности Украины (СБУ) собирает информацию не только о российских военнослужащих, но и о составах группировок. Также в разговоре с URA.RU депутат, прошедший две чеченские кампании, описал порядок, по которому Минобороны РФ информирует о пленных.

«Сайты предлагают вам заполнить анкету, в которой вы указываете ФИО близкого человека, которого вы хотите найти, воинскую часть, в которой он проходит службу, свои контактные данные. Передав эту информацию, вы помогаете СБУ сформировать базу данных не только о ваших родных, но и о составе группировки. <…> И не исключено, что вам будут поступать звонки и обращения с угрозами, с требованиями денег для „выкупа“ военнослужащего или „отозвать или остановить своих близких“. Кроме того, личные данные военнослужащих могут распространяться среди группировки ВС РФ, что деморализует наших военнослужащих: у них возникнет чувство наличия предательства со стороны руководства страны и командования», — сказал Воронин.

«Самый достоверный источник — это когда ваш близкий позвонит сам или вернется домой. Обо всех остальных обстоятельствах вас официально уведомят, с документальным подтверждением. Если вам позвонят с мест проведения спецоперации, уточните у позвонившего сведения, которые можете знать только вы и ваш близкий», — добавил депутат.

Минобороны обычно не записывает сразу в пленные военнослужащих, которых в ходе выполнения боевой задачи в какой-то момент не оказалось в строю, отметил Воронин. «Сначала указывают, что он пропал без вести, до выяснения обстоятельств. Бывают случаи, когда солдата все уже „похоронили“, а он выходит из окружения живым и здоровым», — заключил собеседник агентства.

Как писало URA.RU, с началом спецоперации на Украине, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной. Помимо недостоверных сведений об обстрелах мирного населения, в соцсетях появляется не соответствующая действительности информация о большом количестве жертв среди российских военных.

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