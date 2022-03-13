СМИ: в Хорватии упал украинский беспилотник с авиабомбой в 120 кг

В Хорватии упал беспилотник с авиабомбой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Загреб в Хорватии упал беспилотник украинского производства с авиабомбой весом 120 килограмм. Бомба взорвалась, катастрофических последствий избежать удалось, сообщило национальное телевидение HRT со ссылкой на источник в министерстве обороны Хорватии.

«От высокопоставленного источника в Минобороны HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон врезался в мягкую почву, взрыв произошел (в воронке. — прим. URA.RU) под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия были бы катастрофическими», — информирует телеканал.

Посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сообщил, что летательный аппарат был произведен на Украине, передает ТАСС. Нестеренко отметил, что подобных беспилотников на вооружении российских военных сил нет уже 30 лет.