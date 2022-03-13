13 марта 2022

СМИ: в Хорватии упал украинский беспилотник с авиабомбой в 120 кг

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
В Хорватии упал беспилотник с авиабомбой Фото:

В городе Загреб в Хорватии упал беспилотник украинского производства с авиабомбой весом 120 килограмм. Бомба взорвалась, катастрофических последствий избежать удалось, сообщило национальное телевидение HRT со ссылкой на источник в министерстве обороны Хорватии.

«От высокопоставленного источника в Минобороны HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон врезался в мягкую почву, взрыв произошел (в воронке. — прим. URA.RU) под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия были бы катастрофическими», — информирует телеканал.

Посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сообщил, что летательный аппарат был произведен на Украине, передает ТАСС. Нестеренко отметил, что подобных беспилотников на вооружении российских военных сил нет уже 30 лет.

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В городе Загреб в Хорватии упал беспилотник украинского производства с авиабомбой весом 120 килограмм. Бомба взорвалась, катастрофических последствий избежать удалось, сообщило национальное телевидение HRT со ссылкой на источник в министерстве обороны Хорватии. «От высокопоставленного источника в Минобороны HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон врезался в мягкую почву, взрыв произошел (в воронке. — прим. URA.RU) под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия были бы катастрофическими», — информирует телеканал. Посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сообщил, что летательный аппарат был произведен на Украине, передает ТАСС. Нестеренко отметил, что подобных беспилотников на вооружении российских военных сил нет уже 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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