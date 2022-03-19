Экс-премьер Украины назвал главную ошибку в переговорах с Россией

Николай Азаров осудил позицию Украины на переговорах Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина неразумно поступает, когда затягивает переговоры с Россией по спецоперации вместо того, чтобы сразу минимизировать число жертв среди жирных жителей. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Киев затягивает переговоры с Москвой и занимает абсолютно неразумную позицию. В первую очередь должны решаться гуманитарные вопросы. В данный момент главная задача заключается в том, чтобы минимизировать число жертв среди мирного населения», — передает Life со ссылкой на заявление Азарова.

По его словам, Украина должна сама инициировать вопросы обеспечения выхода и эвакуации граждан, чтобы избежать жертв. Азаров отметил, что не заметил желания со стороны властей Киева уменьшить число погибших среди мирного населения. Экс-премьер Украины привел в пример Мариуполь. Пока армия России и Донецкой народной республики не разблокировала районы города от членов нацбатальона «Азов», там не начинали эвакуацию, сказал Азаров.

«Киевский режим, если бы он демонстрировал свое желание к миру, к минимизации жертв среди мирного населения, первое, что должен был сделать, — это, безусловно, обеспечить выход мирных граждан из зоны боевых действий. Он этого не сделал», — считает Азаров.

Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями стали денацификация и демилитаризация. Россия предлагала Украине способ предотвратить спецоперацию, но они не захотели, сообщал глава страны.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что настало время для переговоров с РФ для восстановления территориальной целостности Украины. Уже состоялось четыре раунда обсуждения сторон. Россия требует от Украины вернуться к нейтральному статусу.

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