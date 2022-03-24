В Челябинской области подорожали молоко и масло

Ценники заставляет переписывать рост себестоимости молочных продуктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Цены на молочные продукты в Челябинской области за месяц выросли от 8 до почти 10%. Об этом в ответе на запрос URA.RU сообщили в минсельхозе региона.

«Отпускные цены производителей на молоко питьевое пастеризованное жирностью 3,2% с 22 февраля по 22 марта выросли на 8%. На масло сливочное жирностью 72,5% и 82,5% увеличились на 8,7% и 9,2% соответственно», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При этом в министерстве добавили, что средняя цена сырого молока за тот же период увеличилась существенно меньше, на 2,8%: рост для сырья высшего сорта составил 4,5%; первого сорта — на 0,2%. Таким образом, рост цен на готовую продукцию вызван преимущественно негативным тенденциями в стоимости упаковки, перевозок, дезинфицирующих средств, импортных добавок к кормам для скота и тому подобных факторов. Эту информацию подтвердил URA.RU руководитель одного из крупнейших молокозаводов региона.

«Вы сами писали, как подорожали шины. А нам надо „обуть“ почти две сотни автомобилей, и теперь это совсем другие деньги. Существенно подорожал сахар. Выросла в цене упаковка, в которой большая импортная составляющая. Мы должны постоянно обрабатывать оборудование, но и моющие средства тоже стоят больше. Какое-то время можно продержаться на запасах, но они не бесконечны», — пояснил URA.RU бизнесмен, просивший не называть его имя.

Цены на различные товары в магазинах начали расти после того, как введения лидеры западных стран ввели несколько пакетов антироссийских санкций. Поводом для них стала идущая с 24 февраля спецоперация вооруженных сил РФ на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого гражданина России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам