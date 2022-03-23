В челябинском парламенте придумали, как сдержать цены на продукты

Небольшие магазины и конкуренция — залог сдерживания цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Челябинской области предложили ввести мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО) в качестве одной из мер, позволяющих сдержать рост цен в условиях санкционного давления на РФ со стороны западных стран. Соответствующее обращение к минэкономразвития региона принял 24 марта комитет по экономике заксобрания Челябинской области.

«Сохранение небольших магазинов, киосков — и, соответственно, уровня конкуренции — поможет сдержать поможет сдержать рост цен. Кроме моратория на демонтаж, мы предлагаем временно отменить требования по дизайн-коду к НТО. Сейчас приведение небольших торговых точек в соответствие с дизайн-кодом является обязательным условием продления договора аренды участков под ними», — пояснил URA.RU председатель комитета по экономической политике ЗСО, член совета регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Евгений Илле.

По мнению законодателей, в сложившейся экономической ситуации расходы на эти цели нерациональны и могут быть отложены на более благоприятное время. Кроме того, напомнил Илле, вступивший 23 марта в силу федеральный закон разрешает муниципалитетам продлять существующие договоры аренды на семь лет.

Рост цен в магазинах начался после санкций после начавшейся 24 февраля спецоперацией на Украине. Как заметил Владимир Путин, Запад ввел бы антироссийские санкции и без этого повода. Президент анонсировал 16 марта меры поддержки для населения и бизнеса: в России вырастет прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.

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